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24PHT4101S/67
تلفزيون LED رفيع
التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من السلسلة 4000 من Philips بمحرك صور Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة وأعلى مستوى من الراحة.
60 سم (24 بوصة)
تلفزيون مزوّد بشاشة LED
DVB-T/T2
بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برامجك المفضلة أو الأفلام أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لهذه الليلة، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بتباين وألوان وحدة مثالية.
شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.
قرّر المصممون لدينا تصميم المنتج مع عنق رفيع جدًا وقاعدة مائلة بالإضافة إلى تشطيبات معدنية مطلية ومصقولة، للاستمتاع بتصميم جديد سيتناسب مع أي منزل معاصر.
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