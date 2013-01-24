العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- حامل التثبيت على الطاولة
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- دليل المستخدم
تلفزيون LED رفيع
التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من السلسلة 4000 من Philips بمحرك صور Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة وأعلى مستوى من الراحة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون LED رفيع
التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من السلسلة 4000 من Philips بمحرك صور Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة وأعلى مستوى من الراحة. إكتشف كلّ المميزات
تلفزيون LED رفيع
التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من السلسلة 4000 من Philips بمحرك صور Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة وأعلى مستوى من الراحة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون LED رفيع
التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من السلسلة 4000 من Philips بمحرك صور Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة وأعلى مستوى من الراحة. إكتشف كلّ المميزات
شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.
يجمع Picture Performance Index بين تقنية الشاشة من Philips ومحركات معالجة الصور المتطورة، لتحسين عناصر التلقي: الدقة والحركة والتباين واللون. بغض النظر عن المصدر، ستستمتع دائمًا بصور نقية جدًا مع تفاصيل وعمق مذهل، وتدرجات اللون الأسود الأعمق، وتدرجات اللون الأبيض الأكثر سطوعًا، وأزهى الألوان، بالإضافة إلى تدرجات شبيهة بالألوان الطبيعية في كل مرة.
قرّر المصممون لدينا تصميم المنتج مع عنق رفيع جدًا وقاعدة مائلة بالإضافة إلى تشطيبات معدنية مطلية ومصقولة، للاستمتاع بتصميم جديد سيتناسب مع أي منزل معاصر.
تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.
بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برامجك المفضلة أو الأفلام أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لهذه الليلة، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بتباين وألوان وحدة مثالية.
الصورة/الشاشة
تفاعل المستخدم
الصوت
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الطاقة
الأبعاد
الملحقات