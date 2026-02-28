المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل

Monitorشاشة LCD

271V8B/89

صور واضحة وبألوان زاهية تتخطى كل الحدود

توفر شاشة V line من Philips تجربة مشاهدة لا مثيل لها تتجاوز الحدود وتوفّر في الوقت نفسه قيمة مضافة مع ميزاتها الأساسية، مثل منع التوهّج ووضع LowBlue وتقنية Adaptive Sync والمشاهدة الخالية من الوميض وغير ذلك الكثير.

عرض جميع المزايا

صور واضحة وبألوان زاهية تتخطى كل الحدود

  • V Line

  • 27 بوصة (68,6 سم)

  • 1920 x ‏1080 (Full HD)

تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.

معدلات تحديث تبلغ 100 هرتز لصور سلسة جدًا

معدلات تحديث تبلغ 100 هرتز لصور سلسة جدًا

تعمل شاشة Philips هذه على تحديث صورة الشاشة حتى 100 مرة في الثانية، فتجعلها أسرع بكثير من الشاشة القياسية. وبفضل معدل إطار بلغ 100 هرتز، يمكن للاعبين رؤية الصور المهمة على الشاشة التي تظهر تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل سهولة.

شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ ‏1920 x ‏1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.

  2. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  3. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.