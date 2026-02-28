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271V8B/89
صور واضحة وبألوان زاهية تتخطى كل الحدود
توفر شاشة V line من Philips تجربة مشاهدة لا مثيل لها تتجاوز الحدود وتوفّر في الوقت نفسه قيمة مضافة مع ميزاتها الأساسية، مثل منع التوهّج ووضع LowBlue وتقنية Adaptive Sync والمشاهدة الخالية من الوميض وغير ذلك الكثير.
V Line
27 بوصة (68,6 سم)
1920 x 1080 (Full HD)
تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.
تعمل شاشة Philips هذه على تحديث صورة الشاشة حتى 100 مرة في الثانية، فتجعلها أسرع بكثير من الشاشة القياسية. وبفضل معدل إطار بلغ 100 هرتز، يمكن للاعبين رؤية الصور المهمة على الشاشة التي تظهر تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل سهولة.
تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ 1920 x 1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.
المراجعات
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.