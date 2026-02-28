ضمان لمدة عامين
328E1CA/89
تجربة غامرة بكل بساطة
تقدّم شاشة E line المقوّسة حجم 32 بوصة تجربة غامرة بالفعل مع تصميم عصري. استمتع بصور تنبض بالحياة بفضل دقة 4K UHD العالية الوضوح، وتقنيتَي Ultra wide-color وAdaptive-Sync!
E Line
32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)
3840 × 2160 (4K UHD)
تقدّم شاشات سطح المكتب تجربة مستخدم شخصية، تتناسب تمامًا مع التصميم المقوّس. فتقدّم الشاشة المقوّسة تأثيرًا غامرًا جدًا، يركّز عليك في محور مكتبك.
تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.
تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.
المراجعات
قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.