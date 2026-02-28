تسمح USB 3.0 بنقل البيانات وشحن الهواتف الذكية بسرعة تامة

يتميّز USB 3.0 فائق السرعة بمعدل نقل يبلغ 5,0 جيجابت في الثانية، أي أسرع بـ 10 أضعاف من المعدل القياسي في USB 2.0، مما يقلّص وقت نقل البيانات إلى حد كبير ويمكّنك من توفير الوقت والمال. يشكّل USB 3.0 المعيار العالمي بفضل نطاق ترددي أوسع ومعدلات نقل فائقة السرعة وإدارة أفضل للطاقة وأداء إجمالي استثنائي، ما يسمح لك باستخدام أجهزة التخزين ذات السعة الكبيرة. وبفضل تقنية Sync-N-Go، لن تضطر إلى الانتظار بعد الآن ليتم تحرير النطاق الترددي. بالإضافة إلى ذلك، إن استثمارك في أجهزة USB 2.0 محمي نظرًا إلى أنها تتوافق مع الإصدارات الأقدم.