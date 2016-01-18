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5200 series

Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

43PFT5250/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • Full HD، شاشة رفيعة، LED TV Full HD، شاشة رفيعة، LED TV Full HD، شاشة رفيعة، LED TV
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    5200 series Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

    43PFT5250/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

    التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من سلسلة 5200 من Philips بدقة Full HD ومحرك الصور Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    5200 series Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

    Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

    التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من سلسلة 5200 من Philips بدقة Full HD ومحرك الصور Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة. إكتشف كلّ المميزات

    Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

    التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من سلسلة 5200 من Philips بدقة Full HD ومحرك الصور Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    5200 series Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

    Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

    التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من سلسلة 5200 من Philips بدقة Full HD ومحرك الصور Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة. إكتشف كلّ المميزات

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      Full HD، شاشة رفيعة، LED TV

      مع Digital Crystal Clear

      • 108 سم (43 بوصة)
      • Full HD، ‏LED TV
      • DVB-T/T2
      إطار خارجي رفيع جدًا للاستمتاع بصور أكثر

      إطار خارجي رفيع جدًا للاستمتاع بصور أكثر

      تتضّمن أجهزة التلفزيون التقليدية إطارًا خارجيًا يلتفّ حول التلفزيون مثل إطار الصورة. أما الإطار الخارجي الرفيع جدًا الذي نقدّمه فيتميّز بتصميم عصري ورفيع، للاستمتاع بصور أكثر.

      معدل حركة مثالية يبلغ 100 هرتز لصور متحركة بدقة تامة

      معدل حركة مثالية يبلغ 100 هرتز لصور متحركة بدقة تامة

      يجمع معدل الحركة المثالية تقنية الشاشة من Philips وتقنيات معالجة الفيديو المتقدّمة لتحسين جودة كل إطار صورة. سواء أكنت من عشاق الألعاب أم الأحداث الرياضية السريعة أم الأفلام المشوّقة، فستختبر تجربة رائعة من حيث دقة الصور المتحرّكة وسلاستها.

      3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      3 أدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      يبتكر مفهوم القاعدة الجانبية تأثيرًا عالٍ عن سطح الأرض وفسيح

      يبتكر مفهوم القاعدة الجانبية تأثيرًا عالٍ عن سطح الأرض وفسيح

      عندما قررنا ابتكار تلفزيون جديد، أخذ فريقنا كل النواحي في عين الاعتبار: بدءًا من التكنولوجيا ووصولاً إلى التصميم. فقد تم تصميم القاعدتين الجانبيتين الجديدتين لإنشاء مساحة تحت التلفزيون حيث تكون عادةً الحاملة التقليدية، مما يوفر لك تجربة عرض غامرة أكثر. والتأثير؟ تلفزيون يقف بثقة مع لمسة عصرية مستقبلية.

      Digital Crystal Clear: لدقة تودّ مشاركتها

      بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برنامجك التلفزيوني المفضل أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لمشاهدة فيديو، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بمستوى تباين وألوان وحدة مثالي.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        4:3/16:9
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        43  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        108  سم
        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        تحسين الصورة
        • ميزة Digital Crystal Clear
        • معدل الحركة المثالية من 100 هرتز
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        زاوية العرض
        176º (أفقي) / 176º (عمودي)

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر
        حتى 1920x1080 على تردد 60 هرتز
        إدخالات الفيديو
        • 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • حتى 1920x1080p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        تلفزيون تناظري
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • MP3
        • AAC
        • MPEG1 L1/2
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.AAS
        • ‎.SRT
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • تفاعل المستخدم

        البرنامج
        تسجيل USB*
        برنامج ثابت قابل للترقية
        برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • 4.3
        • شاشة عريضة
        • 16:9
        • الاحتواء ضمن الشاشة

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        16 واط
        تحسين الصوت
        صوت محيطي مذهل

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        3
        ميزات HDMI
        قناة إرجاع الصوت
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        عدد USB
        1
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • خرج سماعة الرأس
        • مخرج صوت رقمي (محوري)
        • PC-In VGA

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        &lt; 0.5 واط

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • بطاريتان AAA

      • الأبعاد

        وزن المنتج
        7.8  كلغ
        تعيين العرض
        968  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        968  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        200 x‏ 300 مم
        تعيين الارتفاع
        565  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        10,0  كلغ
        تعيين العمق
        77  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        614  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        219  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        8.0  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • بطاريتان AAA

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يمكن التسجيل على جهاز USB للقنوات الرقمية فقط، وقد تكون التسجيلات مقيّدة بحماية البث من النسخ (CI+‎). بالإضافة إلى ذلك، قد تُطيّق قيود خاصة بالبلد والقناة.
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