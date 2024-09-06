استمتع بهواء نظيف وآمن في المنزل، أكثر هدوءًا الآن بنسبة 50%! يوفر التصميم ذو المروحتين لدينا قوة أكبر في شكل صغير الحجم، لتنقية حتى المساحات الكبيرة في دقائق. فمع تصميمها الأنيق، واستخدامها منخفض الطاقة، وتحكمها الذكي من خلال التطبيق، فإنها تتناسب تمامًا مع منزلك.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حجم أصغر، سرعة تنظيف أكبر (1)، بفضل التصميم المبتكر ذي المروحتين. مع التنقية القوية التي تبلغ 520 مترًا مكعبًا/الساعة (معدل تسليم هواء نظيف)، يمكنه التعامل بسهولة مع المساحات الكبيرة التي تصل إلى 135 مترًا مربعًا (2) ويمكنه تنظيف غرفة مساحتها 20 مترًا مربعًا في أقل من 6 دقائق (3).
تنقية HEPA ثلاثية المراحل تلتقط 99.97% من أصغر الجسيمات
تنقية ثلاثية المراحل تتكون من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect، وفلتر الكربون النشط، تلتقط 99.97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0.003 ميكرون (4) – أصغر من أصغر فيروس معروف!
هادئ، حتى عند القوة القصوى
استمتع بضجيج أقل بنسبة 50% مع تقنية SilentWings (1). يضمن تصميم شفرة المروحة لدينا، المستوحى من الطيران الصامت للبوم، تنقية هادئة تصل إلى 15 ديسيبل (A). حتى عند السرعة القصوى، تكون أكثر هدوءًا من المحادثة العادية. (5)
يلتقط 99.99% من مسببات الحساسية من الغبار أو غبار الطلع أو الحيوانات الأليفة
حماية طوال اليوم لمرضى الحساسية. يزيل 99.99% من عث الغبار وغبار الطلع ومسببات الحساسة من الحيوانات الأليفة أو جراثيم العفن (6)، وهي محفزات معروفة لأعراض الحساسية أو حمى القش (7). معتمد من المركز الأوروبي لأبحاث الحساسية (ECARF) كصديق للحساسية.
يقلل الفيروسات بشكل فعال مثل H1N1 (الإنفلونزا) من الهواء
يُزيل 99.9% من الفيروسات والبكتيريا المحمولة في الهواء. وتم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة فيروس الإنفلونزا H1N1 (8)، وبكتيريا المكورة العنقودية (9)، و99.99% من فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2 (سارس-كوف-2)، المسبب لفيروس كوفيد-19 (10).
يلتقط الروائح والملوثات الغازية
تلتقط طبقة الكربون النشط الروائح وتزيل أكثر من 95% من الملوثات الغازية التي تؤثر في جودة الهواء الداخلي (11): مثل ثنائي أكسيد النيتروجين الناتج عن التلوث الذي تسببه الصناعة وحركة السيارات أو التولوين أو المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) من الدهانات المنزلية، والمنظفات، والأثاث. آمن وفعال: لا يُصدر أيونات أو مواد كيميائية أو أوزون.
استهلاك طاقة أقل من استهلاك مصباح كهربائي تقليدي
استمتع بهواء أنظف مع الحفاظ على فاتورة الطاقة منخفضة. فعند القوة القصوى، لا يستخدم جهاز تنقية الهواء إلا 36 واط فقط، وهو أقل من استهلاك المصباح الكهربائي التقليدي.
يستشعر بذكاء ويتكيف مع جودة الهواء الداخلي لديك
تمسح تقنية AeraSense الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الملوثات وتعرض جودة الهواء في الوقت الحقيقي على شاشة المنتج أو في التطبيق. وفي الوضع التلقائي، يختار الجهاز الذكي السرعة المناسبة للاستجابة لكل حالة.
تحكم في جهاز التنقية الخاص بك من أي مكان باستخدام تطبيق Philips Air+
أقرِن جهاز التنقية الخاص بك بتطبيق Air+ لتتبع جودة الهواء الداخلي والخارجي والتحكم عن بُعد في الجهاز. اختر وضع Auto+ في التطبيق لتقنية الذكاء الاصطناعي الذي يتكيف مع روتينك، ما يقلل من الصوت واستخدام الطاقة.
نَم واستيقظ على هواء نقي نظيف.
جدولة ذكية تتناسب مع روتينك. اختر Fresh Wake-up لزيادة سرعة التنقية تدريجيًا قبل وقت الاستيقاظ المحدد. في الليل، تُنظِّف خاصية Fresh Bedtime غرفتك تمامًا قبل أن تذهب إلى السرير، وتستقبلك بضوء ليلي دافئ ومريح.
فلتر يدوم طويلاً حتى عام كامل
تضمن الفلاتر الأصلية الأداء الأمثل لمدة تصل إلى عام واحد (12)، ما يقلل من العناء والتكلفة. يحسب جهاز التنقية عمر الفلتر وينبهك عند الحاجة إلى استبداله. تحتوي حزمة الملحقات (FY3200) على كلا الفلترين للجهاز.
مصمَّم من أجل المتانة والاستدامة
في Philips، نصمم منتجاتنا لتدوم طويلاً. تخضع هذه المنتجات لاختبارات صارمة تتعلق بالمتانة للتشغيل المستمر على مدار الساعة طوال الأسبوع. أكثر من 30% من البلاستيك المُستخدم في هذا المنتج المعاد تدويره، لتقليل بصمتنا الكربونية.
(1) مقارنة بالطراز الذي قبله من Philips AC3033 (معدل تسليم هواء نظيف وضجيج)
(2) تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف وفقًا للمعيار GB/T18801-2022. وتم حساب مساحة التنقية المناسبة وفقًا للمعيار NRCC-54013.
(3) المحسوب: غرفة بحجم 48 مترًا مكعبًا، ومعدل تسليم هواء نظيف يبلغ 520 مترًا مكعبًا/الساعة
(4) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0.003 ميكرومتر و0.3 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية.
(5) ضغط الصوت، IEC 60704، على بُعد 1.5 متر. المحادثة العادية: 60 ديسيبل.
(6) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار باستخدام عث الغبار المنزلي وغبار طلع الباتولا ومسببات الحساسية من القطط وفقًا للمعيار SOP 350.003 من معهد OFI النمساوي.
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008، من تأليف جاي بوسكيت وما يقرب من 50 خبيرًا آخر، مجلة Allergy 2008: 63 (الملحق 86): 8-160.
(8) اختبار معدل تقليل الميكروبات من قِبل Airmid Healthgroup Ltd. بفيروس الإنفلونزا (H1N1) في غرفة اختبار بحجم 28.5 مترًا مكعبًا، باستخدام وضع السرعة القصوى لمدة 30-40 دقيقة.
(9) تم الاختبار وفقًا للمعيار GB21551.3-2010 باستخدام بكتيريا المكورة العنقودية، في غرفة بحجم 30 مترًا مكعبًا، لمدة ساعة واحدة، في وضع السرعة القصوى، من قِبل مختبر طرف ثالث
(10) اختبار معدل تقليل الميكروبات من قِبل Antimikrop بفيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2 (سارس-كوف-2) في غرفة اختبار بحجم 30 مترًا مكعبًا، باستخدام وضع السرعة القصوى لمدة ساعة واحدة.
(11) اختبار مختبر خارجي وفقًا للمعيار GB/T 18801-2022 باستخدام المركبات العضوية المتطايرة (TVOC) والتولوين وثنائي أكسيد النيتروجين: غرفة مساحتها 30 مترًا مكعبًا ووضع السرعة القصوى لمدة ساعة واحدة.