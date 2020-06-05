ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
تنشق هواء أنقى ولاحظ الفرق
يمكن لتقنية VitaShield IPS إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,02 ميكرون ونسبة 99,97% من المواد المسببة للحساسية الشائعة والمحمولة في الهواء بطريقة طبيعية وعلى المدى الطويل.
حجم الغرفة: يصل إلى 95 م²
يزيل جسيمات صغيرة بحجم 0,02 ميكرون
وضع Allergen الخاص
CADR لغبار الطلع*: 393
تم تصميم فلتر NanoProtect HEPA ومكيف الهواء السميك جدًا ليقدّم فعالية فائقة في تنقية الهواء ويتميّز بفترة استخدام طويلة في مقاومة الجسيمات المحمولة بالهواء.
يتميّز وضع مسببات الحساسية المصمم خصيصًا بفعاليته العالية في إزالة مسببات الحساسية الشائعة المنقولة في الهواء. فعندما يكشف جهاز تنقية الهواء عن أدنى تغيير في جودة الهواء، سيعزز أداء التنظيف لإزالة مسببات الحساسية الموجودة في الهواء.
أداء يدوم طويلاً
5.0
من 5
1
الرأي
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
Alssaher
05/06/2020
Saudi Arabia
كل مميزاته المعروضة ممتازة جداً ومجربها شخصياً
صراحة مستوى نقاوة الهواء للصالة عندي اصبحت ممتازة جداً
الحسنات
انصح فيه وبشدة
سلبيات
لا توجد
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج AC3256/90 جهاز تنظيف الهواء
تاريخ الاستخدام 2020-02-05
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج AC3256/90 جهاز تنظيف الهواء
تاريخ الاستخدام 2020-02-05
معدل استلام الهواء النظيف (CADR) وتنقيته من الدخان: تم اختباره من قِبل طرف ثالث وفقًا لمعيار AHAM
20 نانومترًا: تمّ اختباره من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA). بحسب تقرير تقييم المخاطر الميكروبيولوجية الصادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) في العام 2008، فإن حجم فيروسات إنفلونزا الطيور وفيروسات الإنفلونزا البشرية والفيلقيّة والتهاب الكبد أكبر من 20 نانومترًا (0,00002 مم).
يزيل 99,97% من الجسيمات: تم اختباره في العام 2015 من قِبل مختبر طرف ثالث