أفضل جهاز تنقية لدينا. يتميز بالهدوء وتوفير الطاقة.
استمتع بهواء نظيف وآمن في المنزل، أكثر هدوءًا الآن بنسبة 35%! يوفر التصميم ذو المروحتين لدينا قوة أكبر في شكل صغير الحجم، لتنقية حتى المساحات الكبيرة في دقائق. فمع تصميمها الأنيق، واستخدامها منخفض الطاقة، وتحكمها الذكي من خلال التطبيق، فإنها تتناسب تمامًا مع منزلك.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أفضل جهاز تنقية لدينا. يتميز بالهدوء وتوفير الطاقة.
يُزيل بفعالية المواد المسببة للحساسية والملوثات والغازات
تنقية الغرف بحجم يصل إلى 156 مترًا مربعًا
معدل تسليم هواء نظيف 600 متر مكعب/س
فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
مستشعرات PM2.5 والغاز
قوة هائلة في حجم أصغر
قوة تضاهي مرة ونصف قوة المنتجات التي بالحجم نفسه (1)، بفضل التصميم المبتكر ذي المروحتين. مع التنقية القوية التي تبلغ 600 متر مكعب/الساعة (معدل تسليم هواء نظيف)، يمكنه التعامل بسهولة مع المساحات الكبيرة التي تصل إلى 156 مترًا مربعًا (2) ويمكنه تنظيف غرفة مساحتها 20 مترًا مربعًا في أقل من 5 دقائق (3).
تنقية HEPA رباعية المراحل تلتقط 99.97% من أصغر الجسيمات
تنقية رباعية المراحل تتكون من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect، ومرحلة الكربون النشط المضاعفة التي تلتقط 99.97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0.003 ميكرون (4) – أصغر من أصغر فيروس معروف!
هادئ، حتى عند القوة القصوى
استمتع بمستوى ضجيج أقل بنسبة 35% مع تقنية SilentWings (5). يضمن تصميم شفرة المروحة لدينا، المستوحى من الطيران الصامت للبوم، تنقية هادئة تصل إلى 15 ديسيبل (A). حتى عند السرعة القصوى، تكون أكثر هدوءًا من المحادثة العادية. (6)
يلتقط 99.99% من مسببات الحساسية من الغبار أو غبار الطلع أو الحيوانات الأليفة
حماية طوال اليوم لمرضى الحساسية. يزيل 99.99% من عث الغبار وغبار الطلع ومسببات الحساسة من الحيوانات الأليفة أو جراثيم العفن (7)، وهي محفزات معروفة لأعراض الحساسية أو حمى القش (8). معتمد من المركز الأوروبي لأبحاث الحساسية (ECARF) كصديق للحساسية.
يقلل الفيروسات بشكل فعال مثل H1N1 (الإنفلونزا) من الهواء
يُزيل 99.9% من الفيروسات والبكتيريا المحمولة في الهواء. وتم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة فيروس الإنفلونزا H1N1 (9)، وبكتيريا المكورة العنقودية (10)، و99.99% من فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة من النوع 2 (سارس-كوف-2)، المسبب لفيروس كوفيد-19 (11).
يلتقط الروائح والملوثات الغازية
تلتقط طبقة الكربون النشط الروائح وتزيل أكثر من 96% من الملوثات الغازية التي تؤثر في جودة الهواء الداخلي (12): مثل ثنائي أكسيد النيتروجين من تلوث الصناعة والمرور أو التولوين أو المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) من الدهانات المنزلية، والمنظفات، والأثاث. آمن وفعال: لا يُصدر أيونات أو مواد كيميائية أو أوزونًا.
استهلاك طاقة أقل من استهلاك مصباح كهربائي تقليدي
استمتع بهواء أنقى مع الحفاظ على خفض فاتورة الطاقة. فعند أقصى قوة، يستخدم جهاز تنقية الهواء 54 واط فقط، وهو أقل من الطاقة التي تستهلكها المصابيح التقليدية.
يستشعر بذكاء ويتكيف مع جودة الهواء الداخلي لديك
تمسح تقنية AeraSense الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الملوثات والغازات. وتعرض جودة الهواء في الوقت الحقيقي على شاشة المنتج أو في التطبيق. وفي الوضع التلقائي، يختار الجهاز الذكي السرعة المناسبة للاستجابة لكل حالة.
تحكم في جهاز التنقية الخاص بك من أي مكان باستخدام تطبيق Philips Air+
أقرِن جهاز التنقية الخاص بك بتطبيق Air+ لتتبع جودة الهواء الداخلي والخارجي والتحكم عن بُعد في الجهاز. اختر وضع Auto+ في التطبيق لتقنية الذكاء الاصطناعي الذي يتكيف مع روتينك، ما يقلل من الصوت واستخدام الطاقة.
نَم واستيقظ على هواء نقي نظيف.
جدولة ذكية تتناسب مع روتينك. اختر Fresh Wake-up لزيادة سرعة التنقية تدريجيًا قبل وقت الاستيقاظ المحدد. في الليل، تُنظِّف خاصية Fresh Bedtime غرفتك تمامًا قبل أن تذهب إلى السرير، وتستقبلك بضوء ليلي دافئ ومريح.
فلتر يدوم طويلاً حتى عام كامل
تضمن الفلاتر الأصلية الأداء الأمثل لمدة تصل إلى عام واحد (13)، ما يقلل من العناء والتكلفة. يحسب جهاز التنقية عمر الفلتر وينبهك عند الحاجة إلى استبداله. تحتوي حزمة الملحقات (FY4200) على كلا الفلترين للجهاز.
مصمَّم من أجل المتانة والاستدامة
في Philips، نصمم منتجاتنا لتدوم طويلاً. تخضع هذه المنتجات لاختبارات صارمة تتعلق بالمتانة للتشغيل المستمر على مدار الساعة طوال الأسبوع. أكثر من 30% من البلاستيك المُستخدم في هذا المنتج المعاد تدويره، لتقليل بصمتنا الكربونية.
(1) معدل تسليم الهواء النظيف مقارنة بالطراز Philips AC1715
(2) تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف وفقًا للمعيار GB/T18801-2022. وتم حساب مساحة التنقية المناسبة وفقًا للمعيار NRCC-54013.
(3) المحسوب: غرفة بحجم 48 مترًا مكعبًا، ومعدل تسليم هواء نظيف يبلغ 600 متر مكعب/الساعة
(4) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0.003 ميكرومتر و0.3 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية.
(5) مقارنة بالطراز السابق Philips AC4236
(6) ضغط الصوت IEC 60704، على بُعد 1.5 متر. المحادثة العادية: 60 ديسيبل.
(7) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار باستخدام عث الغبار المنزلي وغبار طلع الباتولا ومسببات الحساسية من القطط وفقًا للمعيار SOP 350.003 من معهد OFI النمساوي.
(8) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008، من تأليف جاي بوسكيت وما يقرب من 50 خبيرًا آخر، مجلة Allergy 2008: 63 (الملحق 86): 8-160.
(9) اختبار معدل تقليل الميكروبات من قِبل Airmid Healthgroup Ltd. بفيروس الإنفلونزا (H1N1) في غرفة اختبار بحجم 28.5 مترًا مكعبًا، باستخدام وضع السرعة القصوى لمدة 30-40 دقيقة.
(10) تم الاختبار وفقًا للمعيار GB21551.3-2010 باستخدام بكتيريا المكورة العنقودية، في غرفة بحجم 30 مترًا مكعبًا، لمدة ساعة واحدة، في وضع السرعة القصوى، من قِبل مختبر طرف ثالث
(11) اختبار معدل تقليل الميكروبات من قِبل Antimikrop بفيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة من النوع 2 (سارس-كوف-2) في غرفة اختبار بحجم 30 مترًا مكعبًا، باستخدام وضع السرعة القصوى لمدة ساعة واحدة.
(12) في ساعة واحدة، وفي غرفة مساحتها 30 مترًا مربعًا، تم اختبار ملوثات الغاز التي تضم المركبات العضوية المتطايرة (TVOC) والتولوين وثنائي أكسيد النيتروجين في مختبر خارجي وفقًا للمعيار GB/T 18801-2022.