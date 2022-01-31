ADD4970WHS/56
مفهوم جديد للمياه المعبأة
يأتي موزّع المياه المعبأة هذا الذي يمكن وضعه على الأرض مزوّدًا بوظيفة التعقيم بواسطة الأشعة فوق البنفسجية وLED التي تقضي على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا في خزان المياه الباردة** لضمان الحصول على مياه نظيفة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نظرًا إلى عدم وجود الكلور، تميل الجراثيم إلى النمو في المياه الراقدة داخل القارورة أو خزان المياه الباردة. لذلك، قمنا بتزويد خزان المياه الباردة بتقنية الضوء بالأشعة فوق البنفسجية وLED المتطورة للقضاء على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا**. يتم تنشيط الضوء بالأشعة فوق البنفسجية وLED لمدة ساعة واحدة بعد توصيل الموزّع بمصدر الطاقة، وهو يعمل لمدة ساعة واحدة كل ساعتين للحرص على أن تكون المياه نظيفة.
تسمح تقنية التبريد بواسطة الضاغط بالحصول على مياه باردة بفعالية أكبر وبشكل أسرع، مقارنة بالتبريد الكهربائي الحراري التقليدي.
تتلاءم مساحة التوزيع العريضة مع أحجام مختلفة من الأكواب والكؤوس والأوعية وحتى أوعية الطبخ.
يتميّز أنبوب المياه من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 بأنه مقاوم للصدأ، ويساعد تصميمه على شكل Z في الوصول إلى قاع القارورة بحيث لا تتبقى فيها أي كمية مياه.
يضمن قفل الأطفال للمياه الساخنة حماية الأطفال من الحروق العرضية الناتجة من المياه الساخنة.
المواصفات العامة
الطاقة
بلد المنشأ
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