التشغيل العشوائي/الإعادة للقرص المضغوط للاستمتاع بموسيقى ذات طابع شخصي

تساعد وظيفة "التشغيل العشوائي/الإعادة" على التخلص من ملل الاستماع إلى الموسيقى المشغلة بنفس الترتيب في كل وقت، فبعد أن تقوم بتحميل أغانيك المفضلة على المشغل، كل ما عليك تنفيذه هو تحديد أحد الوضعين "تشغيل عشوائي" أو "إعادة" ليتم تشغيل نغماتك حسب ترتيب أوضاع مختلف. تمتع بتجربة موسيقى مختلفة وفريدة في كل مرة تستخدم فيها المشغل الخاص بك.