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جهاز صوت CD

AZ328/12
التصنيف الإجمالي / 5
  • الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان
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    جهاز صوت CD

    AZ328/12
    التصنيف الإجمالي / 5

    الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

    إذا كنت تستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة وتَسعد للحصول على الراحة، فها هو جهاز صوت Philips CD الصغير المحمول يسمح لك بالاندماج الممتع مع موسيقاك المفضلة من خلال وظائفه التي تتسم بسهولة الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    جهاز صوت CD

    الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

    إذا كنت تستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة وتَسعد للحصول على الراحة، فها هو جهاز صوت Philips CD الصغير المحمول يسمح لك بالاندماج الممتع مع موسيقاك المفضلة من خلال وظائفه التي تتسم بسهولة الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات

    الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

    إذا كنت تستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة وتَسعد للحصول على الراحة، فها هو جهاز صوت Philips CD الصغير المحمول يسمح لك بالاندماج الممتع مع موسيقاك المفضلة من خلال وظائفه التي تتسم بسهولة الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    جهاز صوت CD

    الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

    إذا كنت تستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة وتَسعد للحصول على الراحة، فها هو جهاز صوت Philips CD الصغير المحمول يسمح لك بالاندماج الممتع مع موسيقاك المفضلة من خلال وظائفه التي تتسم بسهولة الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات

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      الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

      • CD وMP3-CD وUSB وFM
      • الشريط
      • 2 واط
      تشغيل MP3-CD وCD وCD-R/RW

      تشغيل MP3-CD وCD وCD-R/RW

      يعتبر MP3 اختصاراً لـ "طبقة صوت MPEG 1 مقاس 7.6 سم (3 بوصات)". وتعد تقنية MP3 من تقنيات الضغط المبتكرة ويتم من خلالها تصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير، وقد أصبحت تقنية MP3 هي تنسيق ضغط الصوت القياسي المستخدم على شبكة ويب العالمية، للسماح بنقل ملفات الصوت من خلالها بسهولة وسرعة.

      مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

      مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

      يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.

      التشغيل العشوائي/الإعادة للقرص المضغوط للاستمتاع بموسيقى ذات طابع شخصي

      التشغيل العشوائي/الإعادة للقرص المضغوط للاستمتاع بموسيقى ذات طابع شخصي

      تساعد وظيفة "التشغيل العشوائي/الإعادة" على التخلص من ملل الاستماع إلى الموسيقى المشغلة بنفس الترتيب في كل وقت، فبعد أن تقوم بتحميل أغانيك المفضلة على المشغل، كل ما عليك تنفيذه هو تحديد أحد الوضعين "تشغيل عشوائي" أو "إعادة" ليتم تشغيل نغماتك حسب ترتيب أوضاع مختلف. تمتع بتجربة موسيقى مختلفة وفريدة في كل مرة تستخدم فيها المشغل الخاص بك.

      منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

      منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

      أسس اتصال سهل واحد واستمتع بكل الموسيقى من خلال الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. ما عليك سوى توصيل جهازك بمنفذ إدخال الصوت (3.5 ملم) الموجود على جهاز Philips الخاص بك. مع أجهزة الكمبيوتر، يتم الاتصال بشكل تقليدي من إخراج سماعة الرأس. وبمجرد أن يتم الارتباط، يمكنك الاستمتاع بمجموعة الموسيقى بأكملها مباشرةً عبر مجموعة متميزة من السماعات. وببساطة فإن Philips توفر أفضل جودة صوت.

      USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

      USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

      مع تفعيل وضع USB Direct (مباشر)، ما عليك سوى توصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جهاز Philips وسيتم تشغيل الموسيقى الرقمية الخاصة بك مباشرةً من جهاز Philips.

      تشغيل شريط الكاسيت مع ميزة الإيقاف التلقائي

      تشغيل شريط الكاسيت مع ميزة الإيقاف التلقائي

      قرص مضغوط مع 20 مساراً قابلاً للبرمجة

      تسمح لك ميزة تشغيل القرص المضغوط القابل للبرمجة بالاستمتاع بالمسارات التي تفضلها بالتسلسل الذي تريده.

      المواصفات التقنية

      • تشغيل الصوت

        تشغيل الوسائط
        • قرص مضغوط
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • ذاكرة USB محمول
        أوضاع تشغيل الأقراص
        • التقديم السريع أو الإرجاع السريع
        • البحث عن المسار التالي/السابق
        • الإعادة/التشغيل العشوائي/البرمجة
        عدد المشغلات
        1
        تقنية تشغيل شرائط الكاسيت
        ميكانيكياً
        أوضاع تشغيل USB Direct (مباشر)
        • إرجاع سريع/تقديم سريع
        • السابق/التالي
        • إعادة
        • تشغيل عشوائي
        • تشغيل البرنامج
        • تشغيل/إيقاف مؤقت
        • إيقاف

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاقات جهاز الموالفة
        FM
        هوائي
        هوائي FM

      • الصوت

        تحسين الصوت
        مضخم الجهير الديناميكي
        نظام الصوت
        استيريو
        التحكم في شدة الصوت
        دوار (تماثلي)
        قوة الإخراج
        جذر متوسط المربعات 1 واط أكبر مرتين

      • مكبرات الصوت

        عدد السماعات المضمنة
        2

      • الراحة

        نوع شاشة العرض
        شاشة LCD
        نوع المحمّل
        أعلى

      • إمكانية الاتصال

        منفذ إدخال الصوت (3.5 ملم)
        نعم

      • الطاقة

        وحدة تزويد بالطاقة
        220 - 240  فولت
        نوع البطارية
        حجم C (LR14)
        عدد البطاريات
        6
        فولتية البطارية
        1.5  فولت

      • الملحقات

        أسلاك/اتصال
        سلك الطاقة
        غير ذلك
        دليل البدء السريع
        الكفالة
        كتيّب الضمان

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        158  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        275  ملليمترًا
        عرض العلبة
        326  ملليمترًا
        الوزن الإجمالي
        2.4  كلغ
        عمق الوحدة الرئيسية
        240  ملليمترًا
        ارتفاع الوحدة الرئيسية
        132  ملليمترًا
        عرض الوحدة الرئيسية
        299  ملليمترًا
        الوزن
        2  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتردد
      • دليل المستخدم
      • شهادة الضمان

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