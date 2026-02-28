المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • الصورة الأولية
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

جهاز صوت CD

AZ328/12

الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

إذا كنت تستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة وتَسعد للحصول على الراحة، فها هو جهاز صوت Philips CD الصغير المحمول يسمح لك بالاندماج الممتع مع موسيقاك المفضلة من خلال وظائفه التي تتسم بسهولة الاستخدام.

عرض جميع المزايا

الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

  • CD وMP3-CD وUSB وFM

  • الشريط

  • 2 واط

USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

USB Direct (مباشر) لتشغيل الموسيقى بتنسيق MP3 أو تنسيق WMA

مع تفعيل وضع USB Direct (مباشر)، ما عليك سوى توصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جهاز Philips وسيتم تشغيل الموسيقى الرقمية الخاصة بك مباشرةً من جهاز Philips.

تشغيل شريط الكاسيت مع ميزة الإيقاف التلقائي

تشغيل شريط الكاسيت مع ميزة الإيقاف التلقائي

0

التشغيل العشوائي/الإعادة للقرص المضغوط للاستمتاع بموسيقى ذات طابع شخصي

التشغيل العشوائي/الإعادة للقرص المضغوط للاستمتاع بموسيقى ذات طابع شخصي

تساعد وظيفة "التشغيل العشوائي/الإعادة" على التخلص من ملل الاستماع إلى الموسيقى المشغلة بنفس الترتيب في كل وقت، فبعد أن تقوم بتحميل أغانيك المفضلة على المشغل، كل ما عليك تنفيذه هو تحديد أحد الوضعين "تشغيل عشوائي" أو "إعادة" ليتم تشغيل نغماتك حسب ترتيب أوضاع مختلف. تمتع بتجربة موسيقى مختلفة وفريدة في كل مرة تستخدم فيها المشغل الخاص بك.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.