ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
AZ328/12
الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان
إذا كنت تستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة وتَسعد للحصول على الراحة، فها هو جهاز صوت Philips CD الصغير المحمول يسمح لك بالاندماج الممتع مع موسيقاك المفضلة من خلال وظائفه التي تتسم بسهولة الاستخدام.
CD وMP3-CD وUSB وFM
الشريط
2 واط
مع تفعيل وضع USB Direct (مباشر)، ما عليك سوى توصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جهاز Philips وسيتم تشغيل الموسيقى الرقمية الخاصة بك مباشرةً من جهاز Philips.
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تساعد وظيفة "التشغيل العشوائي/الإعادة" على التخلص من ملل الاستماع إلى الموسيقى المشغلة بنفس الترتيب في كل وقت، فبعد أن تقوم بتحميل أغانيك المفضلة على المشغل، كل ما عليك تنفيذه هو تحديد أحد الوضعين "تشغيل عشوائي" أو "إعادة" ليتم تشغيل نغماتك حسب ترتيب أوضاع مختلف. تمتع بتجربة موسيقى مختلفة وفريدة في كل مرة تستخدم فيها المشغل الخاص بك.
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