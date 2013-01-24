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الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان
إذا كنت تستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة وتَسعد للحصول على الراحة، فها هو جهاز صوت Philips CD الصغير المحمول يسمح لك بالاندماج الممتع مع موسيقاك المفضلة من خلال وظائفه التي تتسم بسهولة الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان
إذا كنت تستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة وتَسعد للحصول على الراحة، فها هو جهاز صوت Philips CD الصغير المحمول يسمح لك بالاندماج الممتع مع موسيقاك المفضلة من خلال وظائفه التي تتسم بسهولة الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات
الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان
إذا كنت تستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة وتَسعد للحصول على الراحة، فها هو جهاز صوت Philips CD الصغير المحمول يسمح لك بالاندماج الممتع مع موسيقاك المفضلة من خلال وظائفه التي تتسم بسهولة الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الاستمتاع بالموسيقى في أي مكان
إذا كنت تستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة وتَسعد للحصول على الراحة، فها هو جهاز صوت Philips CD الصغير المحمول يسمح لك بالاندماج الممتع مع موسيقاك المفضلة من خلال وظائفه التي تتسم بسهولة الاستخدام. إكتشف كلّ المميزات
يعتبر MP3 اختصاراً لـ "طبقة صوت MPEG 1 مقاس 7.6 سم (3 بوصات)". وتعد تقنية MP3 من تقنيات الضغط المبتكرة ويتم من خلالها تصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير، وقد أصبحت تقنية MP3 هي تنسيق ضغط الصوت القياسي المستخدم على شبكة ويب العالمية، للسماح بنقل ملفات الصوت من خلالها بسهولة وسرعة.
يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.
تساعد وظيفة "التشغيل العشوائي/الإعادة" على التخلص من ملل الاستماع إلى الموسيقى المشغلة بنفس الترتيب في كل وقت، فبعد أن تقوم بتحميل أغانيك المفضلة على المشغل، كل ما عليك تنفيذه هو تحديد أحد الوضعين "تشغيل عشوائي" أو "إعادة" ليتم تشغيل نغماتك حسب ترتيب أوضاع مختلف. تمتع بتجربة موسيقى مختلفة وفريدة في كل مرة تستخدم فيها المشغل الخاص بك.
أسس اتصال سهل واحد واستمتع بكل الموسيقى من خلال الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. ما عليك سوى توصيل جهازك بمنفذ إدخال الصوت (3.5 ملم) الموجود على جهاز Philips الخاص بك. مع أجهزة الكمبيوتر، يتم الاتصال بشكل تقليدي من إخراج سماعة الرأس. وبمجرد أن يتم الارتباط، يمكنك الاستمتاع بمجموعة الموسيقى بأكملها مباشرةً عبر مجموعة متميزة من السماعات. وببساطة فإن Philips توفر أفضل جودة صوت.
مع تفعيل وضع USB Direct (مباشر)، ما عليك سوى توصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جهاز Philips وسيتم تشغيل الموسيقى الرقمية الخاصة بك مباشرةً من جهاز Philips.
تسمح لك ميزة تشغيل القرص المضغوط القابل للبرمجة بالاستمتاع بالمسارات التي تفضلها بالتسلسل الذي تريده.
تشغيل الصوت
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الصوت
مكبرات الصوت
الراحة
إمكانية الاتصال
الطاقة
الملحقات
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