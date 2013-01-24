الأقراص البديلة لـ Philips Pedi
قرصان عاديان مع حبيبات صغيرة وحافة دقيقة للحصول على قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يتوافق القرصان مع كل أدوات البرد الكهربائية من Philips.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الأقراص البديلة لـ Philips Pedi
قرصان عاديان مع حبيبات صغيرة وحافة دقيقة للحصول على قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يتوافق القرصان مع كل أدوات البرد الكهربائية من Philips.
الأقراص البديلة لـ Philips Pedi
قرصان عاديان مع حبيبات صغيرة وحافة دقيقة للحصول على قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يتوافق القرصان مع كل أدوات البرد الكهربائية من Philips.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الأقراص البديلة لـ Philips Pedi
قرصان عاديان مع حبيبات صغيرة وحافة دقيقة للحصول على قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يتوافق القرصان مع كل أدوات البرد الكهربائية من Philips.
تتميّز هذه الأقراص البديلة بحافة دقيقة للحصول على قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمَين. يسمح لك كل من القرص الدوّار والحافة الدقيقة بإزالة مسامير القدم بطريقة دقيقة ولطيفة ومن دون أي مجهود، للمناطق الكبيرة والأصغر على حد سواء.
علاج لطيف لبشرتك بفضل أكسيد الألمونيوم المدني الطبيعي المدمج في القرص.
للحصول على أفضل النتائج، ننصح باستبدال القرص كل ستة أشهر.
المواصفات التقنية
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صلاحية الخدمة