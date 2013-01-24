دقة 4K Ultra High Definition
تتميّز شاشة Philips المحترفة الموسّعة بدقة Ultra HD وحجم 43 بوصة فتوفّر لك المساحة الكافية لمشاهدة الصورة الكاملة بكل تفاصيلها الصغيرة بدقة 4K Ultra High Definition (دقة أفضل بأربع مرات من دقة full HD). إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة 4K Ultra High Definition
تتميّز شاشة Philips المحترفة الموسّعة بدقة Ultra HD وحجم 43 بوصة فتوفّر لك المساحة الكافية لمشاهدة الصورة الكاملة بكل تفاصيلها الصغيرة بدقة 4K Ultra High Definition (دقة أفضل بأربع مرات من دقة full HD). إكتشف كلّ المميزات
دقة 4K Ultra High Definition
تتميّز شاشة Philips المحترفة الموسّعة بدقة Ultra HD وحجم 43 بوصة فتوفّر لك المساحة الكافية لمشاهدة الصورة الكاملة بكل تفاصيلها الصغيرة بدقة 4K Ultra High Definition (دقة أفضل بأربع مرات من دقة full HD). إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة 4K Ultra High Definition
تتميّز شاشة Philips المحترفة الموسّعة بدقة Ultra HD وحجم 43 بوصة فتوفّر لك المساحة الكافية لمشاهدة الصورة الكاملة بكل تفاصيلها الصغيرة بدقة 4K Ultra High Definition (دقة أفضل بأربع مرات من دقة full HD). إكتشف كلّ المميزات
تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD (3840 x 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.
تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.
تأتي هذه الشاشة الموسّعة بدقة 4K UHD مزوّدة بميزة MultiView من Philips لتمكينك من عرض ما يصل إلى أربعة أنظمة بدقة Full HD على شاشة واحدة. يمكنك استخدام وضع "صورة إلى جانب صورة" (PbP) لمراقبة أربعة أنظمة على شاشة واحدة، وهي مثالية لغرف التحكم والأمن. أو لمراقبة أجهزة متعددة، مثل جهازَي كمبيوتر دفتري جنبًا إلى جنب وفي الوقت نفسه، لتعاون في العمل أكثر فعالية. يمكنك أيضًا استخدام وضع "صورة داخل صورة" (PiP) لمشاهدة مباراة كرة قدم مباشرة من جهاز فك التشفير، فيما تعمل على الكمبيوتر الشخصي في الوقت نفسه.
إن تغيّر مستوى السطوع والألوان على شاشات LCD ظاهرةٌ شائعة. يسمح لك وضع SmartUniformity من Philips بالحصول على صور دقيقة في ما يتعلّق بالسطوع الذي يعتبر أساسيًا للتصوير، والتصميم والطباعة. يتميّز هذا الوضع بمقياس للألوان لتقييم دقتها، وتتم معايرته ليتوافق مع معدل اتساق مستوى النصوع الذي يجب أن يفوق نسبة 95%. سيؤدّي تحديد هذا الوضع إلى الحصول على صور متّسقة ودقيقة.
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
رابط محمول عالي الدقة (MHL) هو واجهة صوت/صورة خاصة محمولة لتوصيل الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة المحمولة مباشرة بشاشات عالية الدقة. ويسمح لك كبل MHL اختياري بتوصيل جهازك المحمول الممكّن لميزة MHL بشاشة MHL الكبيرة هذه من Philips، وبمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة HD وهي تنبض بالحياة مع صوت رقمي بالكامل. أصبح بإمكانك الاستمتاع بألعاب الهاتف المحمول أو الصور أو الأفلام أو غيرها من التطبيقات على الشاشة الكبيرة، وشحن جهازك المحمول في الوقت نفسه بحيث لا تنفذ طاقة البطارية في منتصف العملية.
يضيف تصميم الحافة الرفيع شكلاً أنيقاً على الشاشة العامة لتتناسب مع أي بيئة تحيط بها بشكل أنيق. بالإضافة إلى ذلك، يجعل هذا التصميم الشاشة مثالية لمصفوفة حائط الشاشات المتراصفة.
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
يتميّز USB 3.0 فائق السرعة بمعدل نقل يبلغ 5,0 جيجابت في الثانية أي أسرع بـ 10 أضعاف من المعدل القياسي في USB 2.0، مما يقلص وقت نقل البيانات إلى حد كبير ويمكّنك من توفير الوقت والمال. يحدّد USB 3.0 أحدث معيار عالمي يفضل نطاق ترددي أوسع ومعدلات نقل فائقة السرعة وإدارة أفضل للطاقة وأداء إجمالي استثنائي، مما يسمح لك باستخدام أجهزة التخزين ذات السعة الكبيرة. لم تعد بحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة ليتم شحن الأجهزة. تمكّنك ميزة FastCharge الجديدة من الاستفادة من الشحن السريع لتشحن جهازك وتذهب بسرعة. يتوافق USB 3.0 أيضًا مع إصدارات أقدم من أجهزة USB 2.0.
تأتي شاشات Philips هذه مجهّزة بالتوصيلات المتعددة الأكثر تطورًا مثل VGA وDisplay Port وموصل HDMI عام، لتمكينك من الاستمتاع بمحتويات فيديو وصوت غير مضغوطة وعالية الدقة. تضمن توصيلات USB عمليات نقل بيانات فائقة السرعة مع الاستمتاع بإمكانية اتصال عامة في الوقت نفسه. فبغض النظر عن المصدر الذي تستخدمه، يمكنك الاطمئنان أن شاشة Philips هذه ستضمن أن استثمارك سيبقى عصريًا لمدة طويلة!
يضمن نمط VESA التوافق بفضل مئات من حلول التثبيت المبتكرة.
بفضل المفتاح الثابت الذي يستهلك 0 واط والمتوفر في الجهة الخلفية، يمكنك فصل شاشتك بالكامل عن طاقة التيار المتردد. يؤدي ذلك إلى استهلاك منعدم للطاقة مما يخفف مستوى الكربون بشكل إضافي
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الراحة
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
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