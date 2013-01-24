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4K Ultra HD، شاشة LCD

BDM4350UC/89
التصنيف الإجمالي / 5
  • دقة 4K Ultra High Definition دقة 4K Ultra High Definition دقة 4K Ultra High Definition
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    4K Ultra HD، شاشة LCD

    BDM4350UC/89
    التصنيف الإجمالي / 5

    دقة 4K Ultra High Definition

    تتميّز شاشة Philips المحترفة الموسّعة بدقة Ultra HD وحجم 43 بوصة فتوفّر لك المساحة الكافية لمشاهدة الصورة الكاملة بكل تفاصيلها الصغيرة بدقة 4K Ultra High Definition (دقة أفضل بأربع مرات من دقة full HD). إكتشف كلّ المميزات

    4K Ultra HD، شاشة LCD

    دقة 4K Ultra High Definition

    تتميّز شاشة Philips المحترفة الموسّعة بدقة Ultra HD وحجم 43 بوصة فتوفّر لك المساحة الكافية لمشاهدة الصورة الكاملة بكل تفاصيلها الصغيرة بدقة 4K Ultra High Definition (دقة أفضل بأربع مرات من دقة full HD). إكتشف كلّ المميزات

    دقة 4K Ultra High Definition

    تتميّز شاشة Philips المحترفة الموسّعة بدقة Ultra HD وحجم 43 بوصة فتوفّر لك المساحة الكافية لمشاهدة الصورة الكاملة بكل تفاصيلها الصغيرة بدقة 4K Ultra High Definition (دقة أفضل بأربع مرات من دقة full HD). إكتشف كلّ المميزات

    4K Ultra HD، شاشة LCD

    دقة 4K Ultra High Definition

    تتميّز شاشة Philips المحترفة الموسّعة بدقة Ultra HD وحجم 43 بوصة فتوفّر لك المساحة الكافية لمشاهدة الصورة الكاملة بكل تفاصيلها الصغيرة بدقة 4K Ultra High Definition (دقة أفضل بأربع مرات من دقة full HD). إكتشف كلّ المميزات

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      دقة 4K Ultra High Definition

      شاهد الصورة الكاملة بكل تفاصيلها

      • 43 (42,51 بوصة / 108 سم قطري)
      • 3840‏ × 2160 (4K UHD)
      دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

      دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

      تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD ‏(3840 x‏ 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.

      تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

      تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

      تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.

      MultiView 4K لأربعة أنظمة على شاشة واحدة

      MultiView 4K لأربعة أنظمة على شاشة واحدة

      تأتي هذه الشاشة الموسّعة بدقة 4K UHD مزوّدة بميزة MultiView من Philips لتمكينك من عرض ما يصل إلى أربعة أنظمة بدقة Full HD على شاشة واحدة. يمكنك استخدام وضع "صورة إلى جانب صورة" (PbP) لمراقبة أربعة أنظمة على شاشة واحدة، وهي مثالية لغرف التحكم والأمن. أو لمراقبة أجهزة متعددة، مثل جهازَي كمبيوتر دفتري جنبًا إلى جنب وفي الوقت نفسه، لتعاون في العمل أكثر فعالية. يمكنك أيضًا استخدام وضع "صورة داخل صورة" (PiP) لمشاهدة مباراة كرة قدم مباشرة من جهاز فك التشفير، فيما تعمل على الكمبيوتر الشخصي في الوقت نفسه.

      SmartUniformity لصور متناسقة

      SmartUniformity لصور متناسقة

      إن تغيّر مستوى السطوع والألوان على شاشات LCD ظاهرةٌ شائعة. يسمح لك وضع SmartUniformity من Philips بالحصول على صور دقيقة في ما يتعلّق بالسطوع الذي يعتبر أساسيًا للتصوير، والتصميم والطباعة. يتميّز هذا الوضع بمقياس للألوان لتقييم دقتها، وتتم معايرته ليتوافق مع معدل اتساق مستوى النصوع الذي يجب أن يفوق نسبة 95%. سيؤدّي تحديد هذا الوضع إلى الحصول على صور متّسقة ودقيقة.

      إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

      إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

      SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

      تقنية MHL للاستمتاع بمحتوى الهاتف المحمول على الشاشة الكبيرة

      تقنية MHL للاستمتاع بمحتوى الهاتف المحمول على الشاشة الكبيرة

      رابط محمول عالي الدقة (MHL) هو واجهة صوت/صورة خاصة محمولة لتوصيل الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة المحمولة مباشرة بشاشات عالية الدقة. ويسمح لك كبل MHL اختياري بتوصيل جهازك المحمول الممكّن لميزة MHL بشاشة MHL الكبيرة هذه من Philips، وبمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة HD وهي تنبض بالحياة مع صوت رقمي بالكامل. أصبح بإمكانك الاستمتاع بألعاب الهاتف المحمول أو الصور أو الأفلام أو غيرها من التطبيقات على الشاشة الكبيرة، وشحن جهازك المحمول في الوقت نفسه بحيث لا تنفذ طاقة البطارية في منتصف العملية.

      تصميم إطار رفيع لتوفير مظهر أنيق

      يضيف تصميم الحافة الرفيع شكلاً أنيقاً على الشاشة العامة لتتناسب مع أي بيئة تحيط بها بشكل أنيق. بالإضافة إلى ذلك، يجعل هذا التصميم الشاشة مثالية لمصفوفة حائط الشاشات المتراصفة.

      مكبرا صوت فعالان بقوة 7 واط لإطلاق العنان للمحتوى الذي تسمعه

      يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

      موزّع USB 3.0 لإمكانية الوصول بسهولة والشحن بسرعة تامة

      يتميّز USB 3.0 فائق السرعة بمعدل نقل يبلغ 5,0 جيجابت في الثانية أي أسرع بـ 10 أضعاف من المعدل القياسي في USB 2.0، مما يقلص وقت نقل البيانات إلى حد كبير ويمكّنك من توفير الوقت والمال. يحدّد USB 3.0 أحدث معيار عالمي يفضل نطاق ترددي أوسع ومعدلات نقل فائقة السرعة وإدارة أفضل للطاقة وأداء إجمالي استثنائي، مما يسمح لك باستخدام أجهزة التخزين ذات السعة الكبيرة. لم تعد بحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة ليتم شحن الأجهزة. تمكّنك ميزة FastCharge الجديدة من الاستفادة من الشحن السريع لتشحن جهازك وتذهب بسرعة. يتوافق USB 3.0 أيضًا مع إصدارات أقدم من أجهزة USB 2.0.

      SmartConnect مع توصيلات منفذ العرض وHDMI وVGA

      تأتي شاشات Philips هذه مجهّزة بالتوصيلات المتعددة الأكثر تطورًا مثل VGA وDisplay Port وموصل HDMI عام، لتمكينك من الاستمتاع بمحتويات فيديو وصوت غير مضغوطة وعالية الدقة. تضمن توصيلات USB عمليات نقل بيانات فائقة السرعة مع الاستمتاع بإمكانية اتصال عامة في الوقت نفسه. فبغض النظر عن المصدر الذي تستخدمه، يمكنك الاطمئنان أن شاشة Philips هذه ستضمن أن استثمارك سيبقى عصريًا لمدة طويلة!

      تسمح دعامة التثبيت VESA بالحصول على الإعداد المثالي

      يضمن نمط VESA التوافق بفضل مئات من حلول التثبيت المبتكرة.

      استهلاك منعدم للطاقة مع مفتاح ثابت يستهلك 0 واط

      بفضل المفتاح الثابت الذي يستهلك 0 واط والمتوفر في الجهة الخلفية، يمكنك فصل شاشتك بالكامل عن طاقة التيار المتردد. يؤدي ذلك إلى استهلاك منعدم للطاقة مما يخفف مستوى الكربون بشكل إضافي

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        IPS LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        42,51 بوصة (108 سم)
        منطقة مشاهدة فعالة
        941,2 (أفقي) x‏ 529,4 (عمودي)
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 1%
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        5 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        السطوع
        300  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1200:1
        SmartContrast
        50000000:1
        دقة البكسل
        0,2451 x‏ 0,2451 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 20
        تحسين الصورة
        SmartImage
        خالية من الوميض
        نعم
        ألوان الشاشة
        دعم اللون، 1,07 مليارات لون (10 بت)
        تردد المسح
        VGA/HDMI:‏ 30 - 99 كيلوهرتز؛ DP‏: 30 - 160 كيلوهرتز (أفقي) / VGA‏: 56 - 80 هرتز؛ HDMI/DP:‏ 23 - 80 هرتز (عمودي)
        MHL
        1080P على 60 هرتز
        sRGB
        نعم
        تجانس السطوع
        96 ~ 105%
        Delta E
        أقل من 3

      • إمكانية الاتصال

        USB
        USB 3.0 عدد 4 (1 مع ميزة الشحن السريع)*
        إدخال الإشارة
        • VGA (تناظري)
        • DisplayPort x 2
        • HDMI (2.0)‎ ‏- MHL عدد 2
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر
        الصوت (إدخال/إخراج)
        • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
        • خرج سماعة الرأس

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        7 واط (عدد 2)
        MultiView
        • صورة داخل صورة (جهازان)
        • صورة إلى جانب صورة (4 أجهزة)
        راحة المستخدم
        • SmartImage
        • Multiview
        • المستخدم
        • القائمة
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        برنامج التحكّم
        SmartControl
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(200x200 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الطاقة

        وضع ECO
        46,5 واط (نموذجي)
        وضع التشغيل
        63,1 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar 6.0)
        وضع الاستعداد
        <0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0 واط مع مفتاح التيار المتردد
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • مضمّن
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        968 x‏ 630‏ x‏ 259  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        968 x‏ 562‏ x‏ 82  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        1070 x‏ 680‏ x‏ 160  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        9,72  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        9,40  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        14,29  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        70000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد محددة
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • خالية من الرصاص

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CECP
        • WEEE
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • EPA
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • EAC
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-standby
        • SASO
        • CB
        • معايير حظر المواد الخطرة (RoHS) في الصين
        • الأوكرانية
        • الكويت
        • KUCAS
        • ICES-003

      • الحاوية

        الحافة الأمامية
        أسود
        الغطاء الخلفي
        أسود
        القائمة
        فضي
        التشطيب
        لامع (الحافة الأمامية) / غير مالس (الغطاء الخلفي)

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          • شاشة Philips هذه معتمدة لتعمل مع MHL. ولكن، في حال تعذر الاتصال بجهازك المزوّد بـ MHL أو في حال لم يكن يعمل بالشكل الصحيح، تحقق من الأسئلة المتداولة الخاصة بجهازك المزوّد بـ MHL أو من البائع مباشرة للحصول على التوجيهات. وقد تفرض سياسة مصنّع جهازك شراء كبل MHL أو محوّل خاص من علامته التجارية ليعمل بطريقة صحيحة.
          • يجب توفّر جهاز محمول واختياري معتمد ليعمل مع MHL بالإضافة إلى كبل MHL. (غير متوفرين) يرجى التحقق من التوافق مع بائع الجهاز المزوّد بـ MHL.
          • وضع الاستعداد/إيقاف تشغيل توفير استهلاك الطاقة الخاص بالمنتجات المستهلكة للطاقة لا يطبّق على وظيفة شحن MHL
          • للحصول على قائمة كاملة بالمنتجات الممكّنة لاستخدام MHL، يرجى العودة إلى www.mhlconsortiun.org
          • شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • يجب توفّر أربعة أدخالات لأربعة أنظمة على شاشة واحدة.