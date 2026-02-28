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BHD006/03
صغير الحجم وقوي وأكثر هدوءًا بنسبة 20%*
يمنحك مجفف الشعر Essential Care من Philips الطاقة والعناية التي تريدينها، وهو مصمم للاستمتاع بعملية تجفيف أكثر هدوءًا، مع تحسين الصوت بنسبة 20% مقارنة بـ HP4940. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة قوية ومريحة أينما كنت.
1600 واط
مقبض قابل للطي
فولتية عالمية
حقيبة صغيرة
يعمل هذا المجفف بقوة 1600 واط ويوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيف لشعر جذاب كل يوم.
يوفر إعداد درجة الحرارة ThermoProtect درجة الحرارة المثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. وبفضل تدفق الهواء بالقوة نفسها، ستحصلين على أفضل النتائج مع حماية شعرك في الوقت نفسه.
يقدّم مجفف الشعر هذا 3 إعدادات سرعة/حرارة محددة مسبقًا للحصول على التسريحة المثالية بسرعة وسهولة.
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