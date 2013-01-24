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StyleCare

جهاز Auto Curler وفرشاة مسخّنة لتمليس الشعر

BHH888/03
التصنيف الإجمالي / 5
  • تسريحات تدوم طويلاً تسريحات تدوم طويلاً تسريحات تدوم طويلاً
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    StyleCare جهاز Auto Curler وفرشاة مسخّنة لتمليس الشعر

    BHH888/03
    التصنيف الإجمالي / 5

    تسريحات تدوم طويلاً

    مجموعة Prestige style من Philips مع جهاز Auto curler وفرشاة مسخّنة لتمليس الشعر للحصول على تسريحات مثالية وتدوم طويلاً. تأتي أيضًا مع حقيبة أنيقة وفاخرة. ابتكري تسريحتك الخاصة بسرعة وسهولة: شعر متموّج ومتألق أو شعر مالس بمظهر طبيعي. إكتشف كلّ المميزات

    StyleCare جهاز Auto Curler وفرشاة مسخّنة لتمليس الشعر

    تسريحات تدوم طويلاً

    مجموعة Prestige style من Philips مع جهاز Auto curler وفرشاة مسخّنة لتمليس الشعر للحصول على تسريحات مثالية وتدوم طويلاً. تأتي أيضًا مع حقيبة أنيقة وفاخرة. ابتكري تسريحتك الخاصة بسرعة وسهولة: شعر متموّج ومتألق أو شعر مالس بمظهر طبيعي. إكتشف كلّ المميزات

    تسريحات تدوم طويلاً

    مجموعة Prestige style من Philips مع جهاز Auto curler وفرشاة مسخّنة لتمليس الشعر للحصول على تسريحات مثالية وتدوم طويلاً. تأتي أيضًا مع حقيبة أنيقة وفاخرة. ابتكري تسريحتك الخاصة بسرعة وسهولة: شعر متموّج ومتألق أو شعر مالس بمظهر طبيعي. إكتشف كلّ المميزات

    StyleCare جهاز Auto Curler وفرشاة مسخّنة لتمليس الشعر

    تسريحات تدوم طويلاً

    مجموعة Prestige style من Philips مع جهاز Auto curler وفرشاة مسخّنة لتمليس الشعر للحصول على تسريحات مثالية وتدوم طويلاً. تأتي أيضًا مع حقيبة أنيقة وفاخرة. ابتكري تسريحتك الخاصة بسرعة وسهولة: شعر متموّج ومتألق أو شعر مالس بمظهر طبيعي. إكتشف كلّ المميزات

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      تسريحات تدوم طويلاً

      سرعة وسهولة

      • تموجات في نصف الوقت*
      • شعر مالس في غضون 5 دقائق**
      • تقنيات العناية
      • مع حقيبة أنيقة وفاخرة
      نظام تجعيد الشعر الذكي لتسريح الشعر بدون مجهود

      نظام تجعيد الشعر الذكي لتسريح الشعر بدون مجهود

      تموّجات متألّقة وتدوم طويلاً بكبسة زر. تقوم تقنية تعزيز التموّجات بتجعيد كل خصلة شعر تمامًا مثل حلاّق الشعر الاحترافي. احصلي على نتائج مشابهة لصالون التجميل من راحة منزلك.

      جزء أسطواني أطول مخصص للتجعيد، لتسريح كمية مضاعفة من الشعر بتمريرة واحدة*

      جزء أسطواني أطول مخصص للتجعيد، لتسريح كمية مضاعفة من الشعر بتمريرة واحدة*

      يتميّز جهاز auto curler هذا بتصميم مفتوح وفريد مع جزء أسطواني أطول مخصص للتجعيد. يمكنك الآن تسريح كمية شعر مضاعفة في كل مرة فتصبحين جاهزة للانطلاق في نصف الوقت*.

      تتبع واقيات التموجات الذكية تدفق شعرك

      تتبع واقيات التموجات الذكية تدفق شعرك

      تمنحك واقيات التموجات الذكية والفريدة التي نقدّمها تموّجات متألقة وتدوم طويلاً. فهي تدور لاتّباع انسياب شعرك، وتقوم بلفّه برفق حول الجزء الأسطواني المخصص للتجعيد في الوقت نفسه. بالتالي، يتم تجعيد كل خصلة بشكل متساوٍ وعلى درجة حرارة يمكن التحكّم بها، ما يمنحك نتائج مثالية في كل مرة. اشعري وكأنك تملكين حلاق شعر خاص بك في المنزل.

      27 خيارًا للتسريح، للحصول على أي نوع تموجات تريدينه

      27 خيارًا للتسريح، للحصول على أي نوع تموجات تريدينه

      نضمن لك تسريحة شعر متألقة كيفما اخترت تسريحه، بدءًا من التموجات المنسدلة ووصولاً إلى التموّجات المشدودة. اختاري إعدادات درجة الحرارة والوقت والتجعيد للحصول على التسريحة التي تريدينها في كل مرة.

      تصميم شعيرات ثلاثي

      تصميم شعيرات ثلاثي

      يسمح تصميم الشعيرات الثلاثي بفصل الشعر وتمليسه مع حماية فروة رأسك من الحرارة.

      فرشاة كبيرة على شكل مجداف

      فرشاة كبيرة على شكل مجداف

      يسمح تصميم الفرشاة على شكل مجداف بتمليس كمية أكبر من الشعر بتمريرة واحدة.

      تقنيات العناية

      تقنيات العناية

      تقوم تقنيتا MoistureProtect وThermoProtect بحماية شعرك من الإحماء المفرط من خلال ضمان الحفاظ على درجة الحرارة المثالية. استمتعي بلمعان شعرك الطبيعي.

      مع حقيبة أنيقة وفاخرة

      مع حقيبة أنيقة وفاخرة

      تم تصميم الحقيبة الأنيقة والفاخرة لتخزين كلا الجهازين بشكل آمن ولحمايتهما، كما أنها رائعة للاستخدام أثناء السفر.

      طبقة من زيت الأركان

      طبقة من زيت الأركان

      يحتوي كل من الجزء الأسطواني المخصص للتجعيد وشعيرات الفرشاة على طبقة من زيت الأركان لانزلاق سلس ولأعلى مستوى من اللمعان.

      المواصفات التقنية

      • تقنيات العناية

        تقنية MoistureProtect
        نعم

      • المواصفات التقنية

        درجة حرارة التسريح
        170 درجة مئوية - 190 درجات مئوية - 210 درجات مئوية
        3 اتجاهات للتموجات
        نحو الداخل - متناوب - نحو الخارج
        وقت الإحماء
        30 ثانية
        إعدادات المؤقت
        8 ثوانٍ - 10 ثوانٍ - 12 ثانية
        طول السلك
        2 م
        فولتية
        عامة  فولت

      • الميزات

        تدوير تلقائي
        نعم
        اتجاهات التدوير
        نعم
        إيقاف التشغيل التلقائي
        بعد 60 دقيقة
        سلك دوّار
        نعم
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم

      • نوع الشعر

        لكل أنواع الشعر
        نعم

      • الملحقات

        ملحق لتنظيف الأسطوانة
        نعم
        ملحق لتقسيم الشعر
        نعم

      • فرشاة مسخّنة لتمليس الشعر

        تقنيات العناية
        ThermoProtect
        الميزات
        • إعدادان لدرجة الحرارة: 170 درجة مئوية و220 درجة مئوية
        • فرشاة على شكل مجداف
        • عدد الشعيرات المسخّنة: 111
        • إيقاف التشغيل التلقائي بعد 60 دقيقة
        المواصفات التقنية
        • إجمالي عدد الشعيرات: 247
        • طول السلك: 1,8 أمتار
        • نوع أداة التسخين: معامل حراري موجب
        • مؤشر ضوئي LED أبيض
        • فولتية عالمية
        سهولة الاستعمال
        • حلقة تعليق للتخزين
        • سلك دوّار

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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