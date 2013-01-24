تتبع واقيات التموجات الذكية تدفق شعرك

تمنحك واقيات التموجات الذكية والفريدة التي نقدّمها تموّجات متألقة وتدوم طويلاً. فهي تدور لاتّباع انسياب شعرك، وتقوم بلفّه برفق حول الجزء الأسطواني المخصص للتجعيد في الوقت نفسه. بالتالي، يتم تجعيد كل خصلة بشكل متساوٍ وعلى درجة حرارة يمكن التحكّم بها، ما يمنحك نتائج مثالية في كل مرة. اشعري وكأنك تملكين حلاق شعر خاص بك في المنزل.