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BikiniGenie

أداة تشذيب لمنطقة البكيني

BRT382/60
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • طريقة آمنة وسهلة للحصول على منطقة بيكيني ناعمة طريقة آمنة وسهلة للحصول على منطقة بيكيني ناعمة طريقة آمنة وسهلة للحصول على منطقة بيكيني ناعمة
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    BikiniGenie أداة تشذيب لمنطقة البكيني

    BRT382/60
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    طريقة آمنة وسهلة للحصول على منطقة بيكيني ناعمة

    ألم يعد بإمكانك تحمل حساسية البشرة والخدوش والجروح؟ حافظي على منطقة البيكيني بحالة مثالية وتمتعي بنتائج خالية من الشوائب بفضل أداة التشذيب BikiniGenie من Philips. فهي آمنة وسهلة لتشذيب الشعر في المناطق الحساسة وتحديده وتسريحه. إكتشف كلّ المميزات

    BikiniGenie أداة تشذيب لمنطقة البكيني

    طريقة آمنة وسهلة للحصول على منطقة بيكيني ناعمة

    ألم يعد بإمكانك تحمل حساسية البشرة والخدوش والجروح؟ حافظي على منطقة البيكيني بحالة مثالية وتمتعي بنتائج خالية من الشوائب بفضل أداة التشذيب BikiniGenie من Philips. فهي آمنة وسهلة لتشذيب الشعر في المناطق الحساسة وتحديده وتسريحه. إكتشف كلّ المميزات

    طريقة آمنة وسهلة للحصول على منطقة بيكيني ناعمة

    ألم يعد بإمكانك تحمل حساسية البشرة والخدوش والجروح؟ حافظي على منطقة البيكيني بحالة مثالية وتمتعي بنتائج خالية من الشوائب بفضل أداة التشذيب BikiniGenie من Philips. فهي آمنة وسهلة لتشذيب الشعر في المناطق الحساسة وتحديده وتسريحه. إكتشف كلّ المميزات

    BikiniGenie أداة تشذيب لمنطقة البكيني

    طريقة آمنة وسهلة للحصول على منطقة بيكيني ناعمة

    ألم يعد بإمكانك تحمل حساسية البشرة والخدوش والجروح؟ حافظي على منطقة البيكيني بحالة مثالية وتمتعي بنتائج خالية من الشوائب بفضل أداة التشذيب BikiniGenie من Philips. فهي آمنة وسهلة لتشذيب الشعر في المناطق الحساسة وتحديده وتسريحه. إكتشف كلّ المميزات

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      تشذيب وحلاقة وتسريح

      • تشذيب وحلاقة وتسريح
      • رأس لتشذيب منطقة البيكيني
      • مشط قابل للتثبيت ورأس حلاقة
      مشط قابل للتثبيت مضمّن لتشذيب الشعر بطول 3 مم.

      مشط قابل للتثبيت مضمّن لتشذيب الشعر بطول 3 مم.

      يمكنك تحديد الطول الذي تريدينه! ثبّتي مشط التشذيب على رأس التشذيب لعملية تشذيب دقيقة للشعر بطول 3 مم.

      يقوم رأس تشذيب منطقة البيكيني بتشذيب الشعر بدقة تصل إلى 0,5 مم.

      يقوم رأس تشذيب منطقة البيكيني بتشذيب الشعر بدقة تصل إلى 0,5 مم.

      لمظهر نظيف، يقوم رأس تشذيب منطقة البيكيني بتشذيب الشعر بدقة تصل إلى 0,5 مم.

      تم تزويد رأس صغير للحلاقة للحصول على مظهر نظيف بعد التشذيب.

      تم تزويد رأس صغير للحلاقة للحصول على مظهر نظيف بعد التشذيب.

      هل تريدين إزالة الشعر بالكامل في بعض من مناطق البيكيني؟ بعد استخدام رأس التشذيب، استخدمي رأس الحلاقة الصغير لحلاقة كاملة ورائعة.

      تقوم أسنان التشذيب المستديرة بقص الشعر بطريقة فعّالة مع حماية البشرة.

      إن أسنان التشذيب المستديرة لإزالة الشعر تصنع العجائب لتشذيب منطقة البيكيني بأمان وفعالية، بدون خدوش أو جروح.

      تعمل بالبطارية لإمكانية حمل مثالية.

      ما من حاجة إلى أسلاك شحن! فأداة BikiniGenie تعمل على البطارية. بطاريات AA مضمّنة.

      حقيبة مضمّنة لتخزين كل شيء في مكان واحد.

      حقيبة جذابة لتخزين كل شيء في مكان واحد.

      فرشاة تنظيف مضمّنة للحفاظ على أداة التشذيب نظيفة

      نظّفي أداة التشذيب بسرعة وحافظي على نظافتها بواسطة فرشاة التنظيف المضمّنة.

      تصميم مريح لسهولة التنقل حول منطقة البيكيني.

      بفضل المقبض المريح والذكي، أصبح من الممكن تشذيب شعر منطقة البيكيني وحلاقته وتسريحه بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        فرشاة التنظيف
        نعم
        مشط تشذيب يعمل بالضغط
        لتشذيب الشعر حتى 3,5 مم
        تصميم مريح
        نعم
        رأس لتشذيب منطقة البيكيني
        نعم
        حقيبة صغيرة للتخزين
        نعم
        للاستخدام الرطب والجاف
        نعم

      • ضمان

        سنتان
        نعم

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