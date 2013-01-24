عملية تشذيب متساوية بدون مجهود

تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بشفرات معدنية تتيح لك الحصول على مظهر اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. بالإضافة إلى ذلك، يعمد المشط المضمن والجديد إلى رفع الشعيرات للحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة بتمريرة واحدة إكتشف كلّ المميزات