الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

آلة قص الشعر

CC5060/17
التصنيف الإجمالي / 5
  • آلة مصممة للأطفال ومخصصة للأمهات آلة مصممة للأطفال ومخصصة للأمهات آلة مصممة للأطفال ومخصصة للأمهات
    -{discount-value}

    آلة قص الشعر

    CC5060/17
    التصنيف الإجمالي / 5

    آلة مصممة للأطفال ومخصصة للأمهات

    لقد صممنا آلة قص شعر أكثر هدوءًا وأمانًا وأسهل في الاستخدام للحصول على تسريحات شعر مثالية في كل مرة. فنحن نؤمن بأن قص شعر طفلك يجب أن يتحول إلى تجربة ممتعة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    آلة قص الشعر

    آلة مصممة للأطفال ومخصصة للأمهات

    لقد صممنا آلة قص شعر أكثر هدوءًا وأمانًا وأسهل في الاستخدام للحصول على تسريحات شعر مثالية في كل مرة. فنحن نؤمن بأن قص شعر طفلك يجب أن يتحول إلى تجربة ممتعة!

    آلة مصممة للأطفال ومخصصة للأمهات

    لقد صممنا آلة قص شعر أكثر هدوءًا وأمانًا وأسهل في الاستخدام للحصول على تسريحات شعر مثالية في كل مرة. فنحن نؤمن بأن قص شعر طفلك يجب أن يتحول إلى تجربة ممتعة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    آلة قص الشعر

    آلة مصممة للأطفال ومخصصة للأمهات

    لقد صممنا آلة قص شعر أكثر هدوءًا وأمانًا وأسهل في الاستخدام للحصول على تسريحات شعر مثالية في كل مرة. فنحن نؤمن بأن قص شعر طفلك يجب أن يتحول إلى تجربة ممتعة!

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل kids-clippers

      آلة مصممة للأطفال ومخصصة للأمهات

      استخدام سلكي ولاسلكي لطاقة قصوى وحرية مطلقة

      استخدام سلكي ولاسلكي لطاقة قصوى وحرية مطلقة

      استخدم آلة التشذيب من Philips بطريقة سلكية أو لاسلكية مع البطارية المشحونة لطاقة قصوى وحرية مطلقة.

      مشط وشفرات لطيفة على البشرة لتفادي أي خدش

      مشط وشفرات لطيفة على البشرة لتفادي أي خدش

      تحمي الشفرات وأطراف أسنان المشط المستديرة بشكل فريد خدش البشرة.

      بطارية ليثيوم أيون قوية لاستهلاك مثالي للطاقة

      بطارية ليثيوم أيون قوية لاستهلاك مثالي للطاقة

      يشتمل هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون قوية وسريعة الشحن بحيث يمكنك شحن المنتج في ساعة واحدة فقط لاستخدام يدوم 50 دقيقة.

      مشط لتتبع تقاسيم الوجه لسرعة وراحة لا مثيل لهما

      مشط لتتبع تقاسيم الوجه لسرعة وراحة لا مثيل لهما

      يتكيف المشط المخصص لتتبع تقاسيم الوجه مع كل المنحنيات لضمان الحصول على نتائج سريعة ومريحة.

      تصميم صغير الحجم وخفيف الوزن لاستخدام سهل وأقل عناءً

      تصميم صغير الحجم وخفيف الوزن لاستخدام سهل وأقل عناءً

      يتضمن مقص وغطاء وحقيبة صغيرة

      يتضمن مقص وغطاء وحقيبة صغيرة لتلبية كل احتياجاتك.

      المواصفات التقنية

      • راحة

        الاستخدام
        تصميم خفيف الوزن

      • نظام الطاقة

        الاستخدام
        سلكي/لاسلكي
        وقت الشحن
        8 ساعات
        وقت التشغيل
        45 دقيقة
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون

      • الملحقات

        أدوات الحلاق
        مشط تسريح ومقص وغطاء
        فرشاة التنظيف
        نعم
        حقيبة صغيرة واقية
        نعم

      • نظام قص

        نوع المشط
        تتبع دقيق
        عرض رأس التشذيب
        32  ملليمترًا
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        عدد إعدادات الطول
        15
        الدقة (حجم التدرجات)
        بدرجة 3 م  ملليمترًا
        مجموعة من إعدادات الطول
        لغاية 42  ملليمترًا
        أطراف مستديرة
        لطيفة على البشرة

      • التصميم

        الشكل
        Ergo

      • سهولة الاستعمال

        لا تحتاج إلى صيانة - لا حاجة إلى تزييت
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند