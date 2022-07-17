زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
مع مقبس BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس شاملة ومقبسَي شحن USB بإخراج 2,4 أمبير. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
مع مقبس BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس شاملة ومقبسَي شحن USB بإخراج 2,4 أمبير. إكتشف كلّ المميزات
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
مع مقبس BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس شاملة ومقبسَي شحن USB بإخراج 2,4 أمبير. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة واشحنها بطريقة آمنة
مع مقبس BS ومنصهر 13 أمبير، يمتد إلى 3 مقابس شاملة ومقبسَي شحن USB بإخراج 2,4 أمبير. إكتشف كلّ المميزات
مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن
أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.
تحويل مأخذ واحد إلى ثلاثة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.
يسمح لك منفذا الشحن بشحن أجهزة USB.
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
أبعاد المنتج
الكرتون الداخلي
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