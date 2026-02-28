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تم إيقافه

هاتف لاسلكي

D4601B/90

أناقة وذكاء

يتميّز الهاتف اللاسلكي Philips D465 بشاشة مع عرض معكوس وإعدادات موسّعة للخصوصية وميزة شحن عبر منفذ USB صغير ومنحنيات عصرية بالإضافة إلى جهاز رد مضمّن، ليزوّدك بجودة صوت استثنائية بتصميم رفيع. استمتع بكل مكالمة بوضوح تام.

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أناقة وذكاء

  • شاشة حجم 4,6 سم/ إضاءة خلفية بيضاء

  • سماعة بميكروفون

مدّة تحدث تصل إلى 16 ساعة بعد عملية شحن واحدة

مدّة تحدث تصل إلى 16 ساعة بعد عملية شحن واحدة

ملفات تعريف MySound لتلبية تفضيلاتك الصوتية

ملفات تعريف MySound لتلبية تفضيلاتك الصوتية

إن الإدراك الصوتي أمر شخصي، ولكل فرد تفضيلات الاستمتاع الخاصة به. تضفي وظيفة MySound طابعًا شخصيًا على كل محادثة من خلال السماح لك باختيار ملف تعريف الصوت الذي يتطابق على أفضل وجه مه تفضيلات الصوت الخاصة بك: واضح – لصوت أكثر نقاءً ووضوحًا؛ ناعم – لنبرة ودية وأكثر نعومة؛ دافئ – لأصوات مُرحّبة ودافئة.

إدخالات مؤلفة من ثلاثة حقول لتعيين 3 أرقام لجهة اتصال واحدة

إدخالات مؤلفة من ثلاثة حقول لتعيين 3 أرقام لجهة اتصال واحدة

في يومنا هذا، يملك معظم الأفراد أرقام هواتف متعددة. تسهّل عليك قائمة جهات الاتصال إدارة جهات الاتصال على الهاتف. ما عليك سوى حفظ ثلاثة أرقام هاتف لحوالى 100 جهة اتصال مع خيار لثلاثة أسماء حقول مختلفة المخصصة لرقم المنزل أو العمل أو الهاتف المحمول.

المواصفات التقنية

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  1. تتطلب هذه الميزة اشتراكًا إضافيًا في خدمة معرّف المتصل. يرجى التحقق من موفّر الشبكة المحلية لديك للحصول على مزيد من التفاصيل.