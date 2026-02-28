إدخالات مؤلفة من ثلاثة حقول لتعيين 3 أرقام لجهة اتصال واحدة

في يومنا هذا، يملك معظم الأفراد أرقام هواتف متعددة. تسهّل عليك قائمة جهات الاتصال إدارة جهات الاتصال على الهاتف. ما عليك سوى حفظ ثلاثة أرقام هاتف لحوالى 100 جهة اتصال مع خيار لثلاثة أسماء حقول مختلفة المخصصة لرقم المنزل أو العمل أو الهاتف المحمول.