ضمان لمدة عامين
DDL111LAFBB/97
الحياة الرائعة تبدأ من Alpha
بفضل البساطة التي توفّرها ميزتا فتح القفل السريع والقفل التلقائي، بالإضافة إلى الأمان الذي تضمنه ميزة التحقق المزدوج والقفل الأسطواني من المستوى C، يُعد Alpha خيارًا مناسبًا لتوفير حياة ذكية. ناهيك عن أن التصميم المريح يجعل من فتح الباب مهمةً ممتعة.
الاستخدام البسيط بالدفع والسحب
تنشيط النظام باللمس اليدوي
وظيفة القفل التلقائي
مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 60 مم
يستخدم جهاز Alpha-5HB من Philips النقر التلقائي بالكامل. ستنبثق السقاطة تلقائيًا بعد إغلاق الباب، من دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي. وإذا لم يكن الباب مقفلاً بشكل صحيح، فسيطلق القفل تنبيهًا لتذكيرك بحالة قفل الباب.
يأتي جهاز Alpha-5HB من Philips مزودًا بتقنية رمز PIN المخفي التي تسمح لك بإدخال أي مجموعات أرقام عشوائية ليتم التعرف عليك بنجاح ما دام أنه يتم إدخال رمز PIN الحقيقي بشكل متتالٍ. يمكن لهذه الميزة منع التلصص بفعالية وحماية رمز PIN الحقيقي الخاص بك.
يتميز Alpha-5HB من Philips بتنبيهات شاملة، لا تحسِّن مستوى مكافحة السرقة في منزلك وتحميك أنت وعائلتك في الوقت الفعلي فحسب، بل تذكّرك أيضًا بحالة قفل الباب لضمان راحة أفضل.
المراجعات
10 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، قد تختلف المدة الفعلية بناءً على مدى تكرار الاستخدام.
النطاق الآخر: إن مجموعة التثبيت المضمنة مناسبة للأبواب ذات السماكة المذكورة. إذا لم يكن سمك الباب ضمن هذا النطاق، فيُرجى الاتصال بمراكز رعاية المستهلك المعتمدة أو الوكلاء المعينين غير المتصلين بالإنترنت.
قد تختلف لوحة المفاتيح الرقمية الموضحة في صور المنتج عن شاشة العرض الفعلي. يُرجى الرجوع إلى مظهر لوحة المفاتيح الرقمية في أثناء الاستخدام الفعلي.