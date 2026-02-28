الحياة الرائعة تبدأ من Alpha

بفضل البساطة التي توفّرها ميزتا فتح القفل السريع والقفل التلقائي، بالإضافة إلى الأمان الذي تضمنه ميزة التحقق المزدوج والقفل الأسطواني من المستوى C، يُعد Alpha خيارًا مناسبًا لتوفير حياة ذكية. ناهيك عن أن التصميم المريح يجعل من فتح الباب مهمةً ممتعة.