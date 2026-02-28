بقبضة واحدة

إن مستشعر بصمة الإصبع مضمّن في عتلة المقبض لتكون بصمة إصبعك على المستشعر بشكل طبيعي عندما تمسك بالمقبض. عند المصادقة الناجحة، يمكنك الضغط على المقبض وفتح قفل الباب بسرعة.