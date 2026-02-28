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جميع السلاسل

  • خطوة واحدة فقط للقفل أو إلغاء القفل
  • خطوة واحدة فقط للقفل أو إلغاء القفل
  • خطوة واحدة فقط للقفل أو إلغاء القفل
  • خطوة واحدة فقط للقفل أو إلغاء القفل
  • خطوة واحدة فقط للقفل أو إلغاء القفل
  • خطوة واحدة فقط للقفل أو إلغاء القفل
  • خطوة واحدة فقط للقفل أو إلغاء القفل
  • خطوة واحدة فقط للقفل أو إلغاء القفل
  • خطوة واحدة فقط للقفل أو إلغاء القفل
  • خطوة واحدة فقط للقفل أو إلغاء القفل

9000 seriesقفل الباب الذكي التلقائي بالكامل

DDL192NLAFCB/97

خطوة واحدة فقط للقفل أو إلغاء القفل

استمتع بإلغاء القفل بطريقة لائقة بفضل المستشعر المضمّن بالأشعة تحت الحمراء الذي تمت ترقيته حديثًا والمتوفرة على اللوحة الخلفية. لمسة واحدة لإلغاء القفل، والقفل التلقائي عند إغلاق الباب، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء القفل عبر التطبيق من خلال اتصال Bluetooth، لتسهيل حياتك بكبسة زر.

عرض جميع المزايا

حياة ذكية وتلقائية بالكامل

خطوة واحدة فقط للقفل أو إلغاء القفل

  • تنبيه النظام عند اللمس

  • الاستخدام البسيط بالدفع والسحب

  • وظيفة القفل التلقائي

  • مستشعر داخلي بالأشعة تحت الحمراء للفتح

ودّع حقبة فتح القفل بالمفاتيح فقط

ودّع حقبة فتح القفل بالمفاتيح فقط

يتم دعم طرق فتح القفل مثل بصمات الأصابع ورموز PIN وبطاقات المفاتيح وBluetooth والمفاتيح الميكانيكية وما إلى ذلك، وتلبي هذه الطرق احتياجات مختلف المستخدمين، وتنطبق على جميع أفراد الأسرة.

فتح القفل بسرعة دفعةً واحدة

فتح القفل بسرعة دفعةً واحدة

يتم دمج مستشعر بصمة الإصبع في مقبض الدفع والسحب لتكون بصمة إصبعك على المستشعر بشكل طبيعي عندما تمسك المقبض. بعد التحقق بنجاح من بصمة الإصبع، يمكنك دفع المقبض مباشرةً لفتح الباب في خطوة واحدة، وهذا يمنحك تجربة مريحة لفتح الباب.

فتح الباب عند اكتشاف يَد

فتح الباب عند اكتشاف يَد

باستخدام مستشعر لمس ومستشعر بالأشعة تحت الحمراء على المقبض من الداخل، يمكن فتح قفل الباب بسهولة عندما تلمس اليَد مستشعر اللمس ويكتشف المستشعر بالأشعة تحت الحمراء ذلك.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. 8 months: The battery life may be less than 8 months, which is subject to the user's actual unlocking frequency.

  2. نطاق آخر لسماكة الباب: إذا كانت سماكة الباب خارج النطاق المذكور، فيُرجى التواصل مع وكلائنا المحليين أو مركز خدمة المستهلك.