الاهتمام أكثر بسلامة الأطفال والحيوانات الأليفة

[فتح]: يؤدي النقر مرتَين فوق الزر لمدة ثانية واحدة إلى فتح قفل الباب، ما يمنع فتح القفل عن غير قصد من قبل الأطفال والحيوانات الأليفة بفعالية. [إغلاق]: يؤدي النقر مرة واحدة فوق الزر إلى قفل الباب. ويؤدي الضغط مطولاً على الزر إلى تمكين السقاطة الداخلية. يمكنك استخدام رمز PIN الرئيسي أو المفتاح الميكانيكي لتعطيل السقاطة الداخلية. ويؤدي الضغط على الزرَين [فتح] و[إغلاق] في الوقت نفسه إلى تمكين وظيفة فتح القفل الحثي أو تعطيلها.