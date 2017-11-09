قُل وداعًا للقلق بشأن البطارية

عند انخفاض فولتية البطارية إلى ما دون 4,8 فولت، يضيء المفتاح “0” على الجهة الأمامية من القفل باللون الأحمر ليذكّرك بضرورة استبدال البطاريات. يتضمن DDL615-5HBS من Philips واجهة من النوع C ‏(USB-C) تتيح لك الاتصال ببنك طاقة بقوة 5 فولت للحصول على الطاقة في الحالات الطارئة. مع هذا الحل البسيط، يمكنك الاطمئنان حيال انخفاض طاقة البطارية وضمان تشغيل القفل الذكي بشكل طبيعي، ما يمنحك راحة البال كل يوم.