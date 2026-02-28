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DLC3104L/00
كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning
قم بتوصيل هاتف iPhone بكمبيوتر Macbook لمزامنة الموسيقى والتطبيقات والصور والتحديثات والمزيد غيرها. يمكنك أيضًا استخدامه لشحن جهازك عند توصيله، كما يعمل مع شاحن USB-C للحائط أو السيارة المتوفر لديك. إنه خيار رائع لاستخدامه ككبل احتياطي أو بديل!
المزامنة والشحن
1,2 م
قطعة غيار أو تبديل لكبل Apple Lightning
موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة مع أجهزتك الحديثة المتوافقة مع النوع C
يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.
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