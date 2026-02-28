كبل للتحويل من USB-A إلى Lightning

قم بتوصيل هاتف iPhone بكمبيوتر Macbook لمزامنة الموسيقى والتطبيقات والصور والتحديثات والمزيد غيرها. يمكنك أيضًا استخدامه لشحن جهازك عند توصيله، كما يعمل مع شاحن USB للحائط أو السيارة المتوفر لديك. إنه خيار رائع لاستخدامه ككبل احتياطي أو بديل!