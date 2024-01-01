كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C
كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C
كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C إكتشف كلّ المميزات
كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C
كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C
كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة أثناء شحن الأجهزة المزودة بـ USB-C إكتشف كلّ المميزات
التوافق
مواصفات الكبل
التصميم واللون الخارجي
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي
أبعاد المنتج
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