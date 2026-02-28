كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning

ستحتاج إلى كبل التحويل من USB-C إلى lightning هذا للحصول على طاقة قصوى من الشاحن الممكّن لاستخدام بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لجهازَي iPhone وiPad. إنه كبل فاخر بطول 4 أقدام لمزيد من المرونة.