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تم إيقافه
DLC5204L/00
كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning
ستحتاج إلى كبل التحويل من USB-C إلى lightning هذا للحصول على طاقة قصوى من الشاحن الممكّن لاستخدام بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لجهازَي iPhone وiPad. إنه كبل فاخر بطول 4 أقدام لمزيد من المرونة.
المزامنة والشحن
1,2 م / 4 أقدام
كبل مضفور أسود
تسليم الطاقة
كبل شحن خاضع لاختبار الإجهاد أكثر من 10000 مرة للاستخدام الشاق
موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة مع أجهزتك الحديثة المتوافقة مع النوع C
احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.
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