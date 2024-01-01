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التحويل من USB-A إلى Lightning

DLC6541VB/40
التصنيف الإجمالي / 5
  • كبل مميّز للتحويل من USB-A إلى Lightning كبل مميّز للتحويل من USB-A إلى Lightning كبل مميّز للتحويل من USB-A إلى Lightning
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    التحويل من USB-A إلى Lightning

    DLC6541VB/40
    التصنيف الإجمالي / 5

    كبل مميّز للتحويل من USB-A إلى Lightning

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة في أثناء شحن الأجهزة المزودة بمنفذ Micro USB إكتشف كلّ المميزات

    التحويل من USB-A إلى Lightning

    كبل مميّز للتحويل من USB-A إلى Lightning

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة في أثناء شحن الأجهزة المزودة بمنفذ Micro USB إكتشف كلّ المميزات

    كبل مميّز للتحويل من USB-A إلى Lightning

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة في أثناء شحن الأجهزة المزودة بمنفذ Micro USB إكتشف كلّ المميزات

    التحويل من USB-A إلى Lightning

    كبل مميّز للتحويل من USB-A إلى Lightning

    كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة في أثناء شحن الأجهزة المزودة بمنفذ Micro USB إكتشف كلّ المميزات

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      كبل مميّز للتحويل من USB-A إلى Lightning

      مغلّف بالسيليكون

      • المزامنة والشحن
      • متر واحد
      • أسود

      يدعم نقل البيانات بواسطة USB 2.0

      يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 480 ميجابت في الثانية بواسطة USB 2.0

      كبل بتصميم مرن ومتين

      كبل بتصميم مغلّف بمواد بلاستيكية لزيادة المتانة والصلابة.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        متوافق مع
        • هواتف جوالة
        • أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة

      • مواصفات الكبل

        الطول
        3 أقدام
        الطول
        1  أمتار
        معدل نقل البيانات
        480 ميجابت في الثانية
        إصدار USB
        2.0

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون (الألوان)
        أسود
        المواد
        مغلف بمادة PVC

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        صندوق
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        ‎48 95229 14383 8

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        2
        GTIN
        ‎1 48 95229 14383 5

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        1
        GTIN
        ‎2 48 95229 14383 2

      • أبعاد المنتج

        طول السلك
        100  سم

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