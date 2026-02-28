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تم إيقافه
DLK3422NB/00
أداة تركيب مغنطيسية في السيارة
إمكانية الضبط بمقدار 360 درجة بفضل كرة التوجيه القابلة للتعديل. يمكن تركيب الأداة في السيارة بأمان بفضل ملصق 3M.
شفط مغنطيسي
تدور أداة التركيب هذه بنطاق 360 درجة، مما يسمح لك بوضع هاتفك عموديًا أو أفقيًا لإمكانية وصول فضلى ولرؤية سهلة في السيارة.
يمكنك تركيب جهاز iPod بأمان في السيارة داخل حامل مرن وقابل للتدوير. يسمح الجزء المرن بتثبيت الجهاز بالوضعية المثالية، أما الحامل القابل للتدوير فيسمح بالوصول إليه بسهولة وبرؤية أفقية لجهاز iPod touch بلمح البصر.
تأتي هذه العلبة مزوّدة بقسم سفلي قابل للفك يسمح لك بإرساء جهازك بسرعة وسهولة فيما يبقى محميًا في باقي العلبة.
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