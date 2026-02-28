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أداة تركيب الهاتف

DLK3425NB/00

أداة تركيب مغنطيسية في السيارة

توفّر تجربة ضبط بمقدار 360 درجة بفضل تركيب كرة التوجيه القابلة للتعديل. يمكن تركيب الأداة في السيارة بأمان بفتحة مكيّف الهواء في السيارة. يوفّر السطح المغنطيسي تركيبًا آمنًا على هاتفك iPhone. (هاتف iPhone12 أو 13 مع تركيب مغنطيسي)

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لفتحة مكيّف الهواء

أداة تركيب مغنطيسية في السيارة

  • فتحات التهوية

  • شفط مغنطيسي

  • لسلسلات iPhone 12 و13

تدوير بنطاق 360 درجة لوصول سهل

تدور أداة التركيب هذه بنطاق 360 درجة، مما يسمح لك بوضع هاتفك عموديًا أو أفقيًا لإمكانية وصول فضلى ولرؤية سهلة في السيارة.

تصميم شفط مغنطيسي قوي مع سطح مقاوم للانزلاق

تأتي أداة التركيب في السيارة هذه مزوّدة بشفط مغنطيسي قوي، إمكانية ضبط وضعية الهاتف المحمول بنطاق 360 درجة. في المقابل، تكون أداة التركيب في السيارة مثبّتة بإحكام على سطح السيارة باستخدام ملصق 3M.

المواصفات التقنية

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