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تركيب في السيارة وعلى المكتب

DLK3532Q/00

تركيب في السيارة مع تقنية الشحن اللاسلكي qi

قم بتركيب هاتفك، مع ذراع مفصلية لتمكين الدوران والإمالة.

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تركيب سهل بالهاتف

تركيب في السيارة مع تقنية الشحن اللاسلكي qi

  • 10 واط

  • الشحن اللاسلكي Qi

لتركيب الأجهزة المحمولة بيد واحدة وإزالتها بسهولة

ذراعان قابلان للاستبدال لإتاحة تركيب الأجهزة المحمولة بيد واحدة وإزالتها بسهولة

شحن لاسلكي سريع بقوة 10 واط

للاستفادة من أداء شحن بقوة 10 واط، يجب استخدام شاحن مزوّد بتقنية الشحن السريع. يحدد هذا الشاحن مقياس الشحن في الشاحن الحائطي أو موصل التيار لتوفير إمكانية شحن أسرع تلقائيًا.

تقنية Qi اللاسلكية

يتم اعتماد تقنية الشحن اللاسلكي Qi على نطاق واسع في الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة. تتوافق الشواحن اللاسلكية من Philips مع الهواتف والأجهزة الأخرى الممكّنة لاستخدام تقنية Qi اللاسلكية. ما عليك سوى وضع هذه الأجهزة على هذه اللوحة للاستمتاع بتجربة شحن من دون عناء.

المواصفات التقنية

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