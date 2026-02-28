ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DLK3532Q/00
تركيب في السيارة مع تقنية الشحن اللاسلكي qi
قم بتركيب هاتفك، مع ذراع مفصلية لتمكين الدوران والإمالة.
10 واط
الشحن اللاسلكي Qi
ذراعان قابلان للاستبدال لإتاحة تركيب الأجهزة المحمولة بيد واحدة وإزالتها بسهولة
للاستفادة من أداء شحن بقوة 10 واط، يجب استخدام شاحن مزوّد بتقنية الشحن السريع. يحدد هذا الشاحن مقياس الشحن في الشاحن الحائطي أو موصل التيار لتوفير إمكانية شحن أسرع تلقائيًا.
يتم اعتماد تقنية الشحن اللاسلكي Qi على نطاق واسع في الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة. تتوافق الشواحن اللاسلكية من Philips مع الهواتف والأجهزة الأخرى الممكّنة لاستخدام تقنية Qi اللاسلكية. ما عليك سوى وضع هذه الأجهزة على هذه اللوحة للاستمتاع بتجربة شحن من دون عناء.
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