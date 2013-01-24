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شاحن حائطي مع منفذ USB

DLP1311NB/40
التصنيف الإجمالي / 5
  • شاحن حائطي مع منفذ USB شاحن حائطي مع منفذ USB شاحن حائطي مع منفذ USB
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    شاحن حائطي مع منفذ USB

    DLP1311NB/40
    التصنيف الإجمالي / 5

    شاحن حائطي مع منفذ USB

    بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2,1 أمبير كحد أقصى. إكتشف كلّ المميزات

    شاحن حائطي مع منفذ USB

    شاحن حائطي مع منفذ USB

    بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2,1 أمبير كحد أقصى. إكتشف كلّ المميزات

    شاحن حائطي مع منفذ USB

    بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2,1 أمبير كحد أقصى. إكتشف كلّ المميزات

    شاحن حائطي مع منفذ USB

    شاحن حائطي مع منفذ USB

    بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2,1 أمبير كحد أقصى. إكتشف كلّ المميزات

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      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        نوع المحوّل
        نوع BS
        الإخراج
        5 فولت 2,1 أمبير
        إدخال الطاقة
        من 110إلى 240 فولت تقريبًا، 50/‏60 هرتز

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        ‎48 95229 10519 5

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        80
        GTIN
        ‎1 48 95229 10519 2

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        40
        GTIN
        ‎2 48 95229 10519 9

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        8.3  سم
        العرض
        5  سم
        العمق
        2.5  سم

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