بنك طاقة رفيع وقوي
سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من شحن سريع بفضل منفذ 2.1A وUSB المزدوج لشحن أحدث جهاز. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بنك طاقة رفيع وقوي
سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من شحن سريع بفضل منفذ 2.1A وUSB المزدوج لشحن أحدث جهاز. إكتشف كلّ المميزات
بنك طاقة رفيع وقوي
سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من شحن سريع بفضل منفذ 2.1A وUSB المزدوج لشحن أحدث جهاز. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بنك طاقة رفيع وقوي
سعة كبيرة تبلغ 10000 ميللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من شحن سريع بفضل منفذ 2.1A وUSB المزدوج لشحن أحدث جهاز. إكتشف كلّ المميزات
يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه
تم تصميم كبل التحويل من micro-USB إلى USB 2.0 المضمن للاستخدام مع الهواتف المحمولة والكاميرات الرقمية وغيرها من الأجهزة المحمولة التي تتطلّب اتصالاً عبر منفذ micro-USB. احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.
التوافق
الطاقة
أبعاد العلبة
الكرتون الداخلي
الكرتون الخارجي
أبعاد المنتج
الملحقات
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.