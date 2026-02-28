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DLP1930CB/00
بنك طاقة قوي
احصل على طاقة متى وأينما احتجتها. سعة كبيرة تبلغ 30000 مللي أمبير في الساعة توفر لك شحنًا كاملاً. 3 مقابس USB ومقبس شحن USB-A وUSB-C. شحن جهازك بسرعة مع منفذ USB-C PD3.0 بقدرة 20 واط كحد أقصى أو منفذ USB-A مع إخراج QC3/0 بقدرة 18 واط كحد أقصى.
30000 مللي أمبير/ساعة
منافذ شحن USB A وUSB C
QC 3.0 وبروتوكول تسليم الطاقة
أسود
شاشة LCD لمؤشر الطاقة
يعد مصدر الطاقة القابل للبرمجة (PPS) معيارًا لتقنية الشحن السريع للأجهزة بمقبس USB-C. تقوم هذه التقنية بضبط الفولتية والتيار في الوقت الحقيقي، وفقًا لحالة شحن الجهاز، وتغذيته بأقصى طاقة. طريقة ذكية لتقليل وقت الشحن بشكل آمن.
حماية ذكية من ارتفاع درجة الحرارة والجهد الزائد والتيار الزائد
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