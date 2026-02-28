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  • بنك طاقة قوي
  • بنك طاقة قوي
  • بنك طاقة قوي
  • بنك طاقة قوي
  • بنك طاقة قوي
  • بنك طاقة قوي

بنك طاقة مع منفذ USB

DLP1930CW/00

بنك طاقة قوي

احصل على طاقة متى وأينما احتجتها. سعة كبيرة تبلغ 30000 مللي أمبير في الساعة توفر لك شحنًا كاملاً. 3 مقابس USB ومقبس شحن USB-A وUSB-C. شحن جهازك بسرعة مع منفذ USB-C PD3.0 بقدرة 20 واط كحد أقصى أو منفذ USB-A مع إخراج QC3/0 بقدرة 18 واط كحد أقصى.

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مع وحدة طاقة احتياطية ومحمولة

بنك طاقة قوي

  • 30000 مللي أمبير/ساعة

  • منافذ شحن USB A وUSB C

  • QC 3.0 وبروتوكول تسليم الطاقة

  • باللون الأبيض

شاشة LCD لمؤشر الطاقة

شاشة LCD لمؤشر الطاقة

الشحن باستخدام مصدر طاقة قابل للبرمجة (PPS) عبر مقبس USB-C

يعد مصدر الطاقة القابل للبرمجة (PPS) معيارًا لتقنية الشحن السريع للأجهزة بمقبس USB-C. تقوم هذه التقنية بضبط الفولتية والتيار في الوقت الحقيقي، وفقًا لحالة شحن الجهاز، وتغذيته بأقصى طاقة. طريقة ذكية لتقليل وقت الشحن بشكل آمن.

حماية ذكية من الحرارة الزائدة والجهد الزائد والتيار الزائد

حماية ذكية من ارتفاع درجة الحرارة والجهد الزائد والتيار الزائد

المواصفات التقنية

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