شاحن USB حائطي ثنائي
بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه، لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2 أمبير مع 10 واط كحد أقصى وكبل بطول 1 م للتحويل من USB-A إلى Micro إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاحن USB حائطي ثنائي
بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه، لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2 أمبير مع 10 واط كحد أقصى وكبل بطول 1 م للتحويل من USB-A إلى Micro إكتشف كلّ المميزات
شاحن USB حائطي ثنائي
بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه، لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2 أمبير مع 10 واط كحد أقصى وكبل بطول 1 م للتحويل من USB-A إلى Micro إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاحن USB حائطي ثنائي
بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه، لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2 أمبير مع 10 واط كحد أقصى وكبل بطول 1 م للتحويل من USB-A إلى Micro إكتشف كلّ المميزات
منفذا شحن USB بقدرة إخراج إجمالية تبلغ 3,4 أمبير
منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه
حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط
الطاقة
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي
أبعاد المنتج
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