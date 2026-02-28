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جهاز استقبال عبر Bluetooth

DLP3533/00

جهاز استقبال عبر Bluetooth مع إدخال Aux حجم 3,5 مم

قم بتوصيل هاتفك الخلوي بصوت السيارة بواسطة هذا الجهاز المزوّد بتقنية Bluetooth. يمكن استخدامه لتشغيل الموسيقى واتصال المكالمات الهاتفية. استمتع باتصال مستقر مع صوت واضح جدًا. إصدار Bluetooth: اتصال 5.0. مقبس إخراج حجم 3,5 مم.

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جهاز استقبال عبر Bluetooth مع إدخال Aux حجم 3,5 مم

  • اتصال Bluetooth

  • 3,5 مم (ذكر)

استخدم قاعدة الإرساء للاتصال بجهاز الاستيريو والحصول على صوت مذهل.

استمتع بالموسيقى التي تحبّها من مشغّل الصوت عبر مكبرات الصوت الرائعة التي يتميّز بها نظام الاستيريو. ما عليك سوى توصيل قاعدة الإرساء بجهاز الاستيريو عبر كبل الصوت. بعد توصيل المشغّل بقاعدة الإرساء، سيقوم بتشغيل الموسيقى عبر نظام الاستيريو.

إمكانية اتصال عبر Bluetooth على مدى 10 أمتار

ابقَ على اتصال ضمن مسافة 10 أمتار، في نطاق خالٍ من العوائق. يأتي المنتج مزوّدًا ببطارية مضمّنة بقدرة 154 مللي أمبير في الساعة، لتشغيل الصوت لمدة 8 ساعات أو للتحدّث على الهاتف لمدة 10 ساعات. اشحن البطارية بواسطة منفذ Micro USB.

المواصفات التقنية

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