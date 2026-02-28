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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP7721N/00

بنك طاقة رفيع وقوي

احصل على الطاقة في أي مكان وفي أي وقت تحتاج إليها، بفضل الطاقة الإضافية لغاية أكثر من شحنة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك منفذا USB بشحن جهازَين في الوقت نفسه. أما السعة الكبيرة التي تبلغ 20000 ميللي أمبير في الساعة فتسمح لك بإجراء شحن كامل للهاتف والكمبيوتر اللوحي أيضًا

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مع وحدة طاقة احتياطية ومحمولة

بنك طاقة رفيع وقوي

  • 20,000 مللي أمبير في الساعة

  • شاحن USB ثنائي

  • بطارية ليثيوم بوليمر

إمكانية إعادة شحن أجهزتك عدة مرات أثناء التنقل

يمنحك مصدر الطاقة المحمول هذا طاقة إضافية لأكثر من عمليتَي إعادة شحن كاملتَين أثناء التنقل. اصطحبه معك عندما تسافر للحصول على طاقة احتياطية عندما تحتاج إليها.

منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

مصباح LED لمؤشر الطاقة

يضيء مصباح LED الخافت بنعومة ليتيح لك معرفة أن الوحدة قيد التشغيل بنظرة سريعة.

المواصفات التقنية

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