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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP8718PC/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • بنك طاقة رفيع وقوي بنك طاقة رفيع وقوي بنك طاقة رفيع وقوي
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    بنك طاقة مع منفذ USB

    DLP8718PC/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    بنك طاقة رفيع وقوي

    سعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع عرض مستوى بطارية LED. لا داعي للقلق بعد الآن إذا نفدت بطارية هاتفك، فهو الخيار المثالي أثناء السفر لتزويد كل أجهزتك المحمول بالطاقة. إكتشف كلّ المميزات

    بنك طاقة مع منفذ USB

    بنك طاقة رفيع وقوي

    سعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع عرض مستوى بطارية LED. لا داعي للقلق بعد الآن إذا نفدت بطارية هاتفك، فهو الخيار المثالي أثناء السفر لتزويد كل أجهزتك المحمول بالطاقة. إكتشف كلّ المميزات

    بنك طاقة رفيع وقوي

    سعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع عرض مستوى بطارية LED. لا داعي للقلق بعد الآن إذا نفدت بطارية هاتفك، فهو الخيار المثالي أثناء السفر لتزويد كل أجهزتك المحمول بالطاقة. إكتشف كلّ المميزات

    بنك طاقة مع منفذ USB

    بنك طاقة رفيع وقوي

    سعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع عرض مستوى بطارية LED. لا داعي للقلق بعد الآن إذا نفدت بطارية هاتفك، فهو الخيار المثالي أثناء السفر لتزويد كل أجهزتك المحمول بالطاقة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل phone-chargers

      بنك طاقة رفيع وقوي

      مع كبل من النوع C مضمّن.

      • 10000 مللي أمبير في الساعة
      • زهري
      • منفذ شحن USB A ونوع C

      ضوء مؤشر LED للتشغيل

      يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.

      يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

      حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

      يعمل مع الأجهزة المستندة إلى USB

      تحتوي الوحدة الشاملة على وصلة USB للاستخدام مع جهازك المستند إلى USB عبر كبل USB الخاص بالجهاز الذي تستخدمه أو يمكنك شراؤه بشكل منفصل.

      شحن سريع: طاقة إضافية لعملية شحن أسرع

      لا تنتظر حتى يتم شحن جهازك! يأتي هذا الشاحن مزوّدًا بإخراج طاقة لضمان شحن جهازك بالكامل في وقت أسرع مقارنة بالشواحن القياسية والأقل قوة.

      المواصفات التقنية

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        GTIN
        ‎2 48 95229 10399 7

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        36
        GTIN
        ‎1 48 95229 10399 0

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        ‎48 95229 10399 3

      • الملحقات

        الأسلاك
        كبل الشحن من النوع C

      • التوافق

        يعمل مع الأجهزة التالية
        الأجهزة يتم شحنها بواسطة USB

      • الطاقة

        قدرة البطارية
        10000 ميللي أمبير في الساعة

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        2.6  سم
        العرض
        8.9  سم
        العمق
        8.9  سم
        الارتفاع
        1.0  بوصة
        العرض
        3.5  بوصة
        العمق
        3.5  بوصة

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