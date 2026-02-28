شاحن لاسلكي مع حافة مغناطيسية

تم تزويد الشاحن اللاسلكي بحافة مغناطيسية؛ للحصول على وضع المحاذاة الأمثل لاستخدام منتجات MagSafe في شحن منتجات Apple لاسلكيًا.