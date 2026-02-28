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شحن لاسلكي

DLP9017/00

شاحن لاسلكي

ميزة الشحن اللاسلكي Qi. قم بتوصيل هاتفك المحمول بسطح الجهاز لوضعية مثالية للشحن السريع (الحد الأقصى 15 واط) بدون عناء استخدام كبل.

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شاحن لاسلكي

  • 15 واط

  • حلقة مغنطيسية

  • الشحن اللاسلكي Qi

شاحن لاسلكي مع حافة مغناطيسية

تم تزويد الشاحن اللاسلكي بحافة مغناطيسية؛ للحصول على وضع المحاذاة الأمثل لاستخدام منتجات MagSafe في شحن منتجات Apple لاسلكيًا.

حماية ذكية من الحرارة الزائدة والجهد الزائد والتيار الزائد

حماية ذكية من ارتفاع درجة الحرارة والجهد الزائد والتيار الزائد

تصميم مضاد للانزلاق

تصميم مضاد للانزلاق للالتصاق بالهاتف في الوضعية المطلوبة ومنعه من الانزلاق بسبب اهتزاز هذا الأخير.

المواصفات التقنية

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