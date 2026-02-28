شحن لاسلكي سريع بقوة 10 واط

للاستفادة من أداء شحن بقوة 10 واط، يجب استخدام شاحن مزوّد بتقنية الشحن السريع. يحدد هذا الشاحن مقياس الشحن في الشاحن الحائطي أو موصل التيار لتوفير إمكانية شحن أسرع تلقائيًا.