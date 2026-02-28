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الشاحن اللاسلكي Qi

DLP9231NW/00

شاحن لاسلكي 3 في 1

اشحن هاتفك الذكي وأجهزة Air pod لاسلكيًا وفي الوقت نفسه بفضل جهاز الشحن السريع هذا. يتميّز بقوة قصوى تبلغ 15 واط لتقليل وقت الشحن المطلوب لهاتفك المحمول. ويتم تخصيص قدرة 2,5 واط و5 واط لشحن ساعتك وأجهزة AirPod على التوالي.

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شحن سريع

شاحن لاسلكي 3 في 1

  • 15 واط

  • شحن سريع

  • الشحن اللاسلكي Qi

تقنية Qi اللاسلكية

يتم اعتماد تقنية الشحن اللاسلكي Qi على نطاق واسع في الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة. تتوافق الشواحن اللاسلكية من Philips مع الهواتف والأجهزة الأخرى الممكّنة لاستخدام تقنية Qi اللاسلكية. ما عليك سوى وضع هذه الأجهزة على هذه اللوحة للاستمتاع بتجربة شحن من دون عناء.

تصميم مضاد للانزلاق

تصميم مضاد للانزلاق للالتصاق بالهاتف في الوضعية المطلوبة ومنعه من الانزلاق بسبب اهتزاز هذا الأخير.

شحن لاسلكي سريع بقدرة 15 واط

اشحن هاتفك المحمول مع شحن لاسلكي سريع بقدرة 15 واط.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تعتمد سرعة الشحن على ظرف الشحن بما في ذلك الجهاز المستضيف ومحوّل الطاقة.