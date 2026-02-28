ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
FC6400/61
تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة
إن PowerPro Aqua الجديدة من Philips هي مكنسة كهربائية لاسلكية فعالة، تتميّز بقدرتها على التنظيف الرطب أيضًا. فهي تجمع بين التكنيس الكهربائي والمسح لتنظيف الأوساخ اليومية بسرعة. وهي مزوّدة بنظام مسح يمكن تشغيله/إيقاف تشغيله بكبسة زر للتكنيس الكهربائي فقط أو التكنيس الكهربائي والمسح بتمريرة واحدة!
التكنيس الكهربائي والمسح
14.4 فولت
فوهة TriActive Turbo
تقنية PowerCyclone
توفّر تقنية PowerCyclone تكنيسًا كهربائيًا عالي الأداء في تمريرة واحدة. يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone وتزداد سرعته أكثر عبر ممرات الهواء المتعرّجة ليفصل بفعالية بين الغبار والهواء.
يتحكم نظام المسح الفريد بتحرير المياه لتبليل مثالي لكافة الأرضيات الصلبة طوال عملية التنظيف.
توفّر فوهة TriActive Turbo أداءً فعالاً على الأرضيات الصلبة والسجاد. تلتقط الفرشاة المزوّدة بمحرك وتدفق الهواء المحسّن الغبار والوبر في تمريرة واحدة.
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المراجعات
يوصى باستبدالها كل 3 إلى 6 أشهر بحسب وتيرة الاستخدام. تتضمّن الحزمة ضمادتَين من الألياف الدقيقة، ويمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.philips.com للاطّلاع على مكان شراء هذه الضمادات من الألياف الدقيقة. لا يمكننا ضمان نتائج تنظيف مثالية عند استخدام ضمادات من الألياف الدقيقة من علامات تجارية أخرى.