تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة
إن PowerPro Aqua الجديدة من Philips هي مكنسة كهربائية لاسلكية فعالة، تتميّز بقدرتها على التنظيف الرطب أيضًا. فهي تجمع بين التكنيس الكهربائي والمسح لتنظيف الأوساخ اليومية بسرعة. وهي مزوّدة بنظام مسح يمكن تشغيله/إيقاف تشغيله بكبسة زر للتكنيس الكهربائي فقط أو التكنيس الكهربائي والمسح بتمريرة واحدة! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة
إن PowerPro Aqua الجديدة من Philips هي مكنسة كهربائية لاسلكية فعالة، تتميّز بقدرتها على التنظيف الرطب أيضًا. فهي تجمع بين التكنيس الكهربائي والمسح لتنظيف الأوساخ اليومية بسرعة. وهي مزوّدة بنظام مسح يمكن تشغيله/إيقاف تشغيله بكبسة زر للتكنيس الكهربائي فقط أو التكنيس الكهربائي والمسح بتمريرة واحدة! إكتشف كلّ المميزات
تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة
إن PowerPro Aqua الجديدة من Philips هي مكنسة كهربائية لاسلكية فعالة، تتميّز بقدرتها على التنظيف الرطب أيضًا. فهي تجمع بين التكنيس الكهربائي والمسح لتنظيف الأوساخ اليومية بسرعة. وهي مزوّدة بنظام مسح يمكن تشغيله/إيقاف تشغيله بكبسة زر للتكنيس الكهربائي فقط أو التكنيس الكهربائي والمسح بتمريرة واحدة! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة
إن PowerPro Aqua الجديدة من Philips هي مكنسة كهربائية لاسلكية فعالة، تتميّز بقدرتها على التنظيف الرطب أيضًا. فهي تجمع بين التكنيس الكهربائي والمسح لتنظيف الأوساخ اليومية بسرعة. وهي مزوّدة بنظام مسح يمكن تشغيله/إيقاف تشغيله بكبسة زر للتكنيس الكهربائي فقط أو التكنيس الكهربائي والمسح بتمريرة واحدة! إكتشف كلّ المميزات
توفّر تقنية PowerCyclone تكنيسًا كهربائيًا عالي الأداء في تمريرة واحدة. يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone وتزداد سرعته أكثر عبر ممرات الهواء المتعرّجة ليفصل بفعالية بين الغبار والهواء.
يتحكم نظام المسح الفريد بتحرير المياه لتبليل مثالي لكافة الأرضيات الصلبة طوال عملية التنظيف.
توفّر فوهة TriActive Turbo أداءً فعالاً على الأرضيات الصلبة والسجاد. تلتقط الفرشاة المزوّدة بمحرك وتدفق الهواء المحسّن الغبار والوبر في تمريرة واحدة.
فلتر من 3 طبقات قابل للغسل لالتقاط أكثر من 90% من المواد المسببة للحساسية مثل اللقاح وزغب الحيوانات والغبار، للاستمتاع بهواء نقي.
بدون سلك، تمتع بحرية التنظيف أينما أردت على كل أنواع الأرضيات.
تنظيف لاسلكي بفضل بطاريات الليثيوم أيون بقوة 14.4 فولت لمدة 30 دقيقة من التشغيل. ليس الكبل بعد الآن عائقًا ويمكنك تنظيف الغرف المختلفة بسهولة من دون أي فوضى.
تتخلص المكنسة الكهربائية PowerPro Aqua بدون كيس الجديدة من الغبار من خلال حاوية الغبار بدون الحاجة إلى لمس الغبار.
بفضل المغنطيس على خزان المياه، يمكن تشغيل نظام المسح وإيقاف تشغيله بسهولة وبكبسة زر على الفوهة
قم بتكنيس كافة الأرضيات الصلبة والسجاد كهربائيًا. انقر فوق خزان المياه لمسح كافة أنواع الأرضيات الصلبة.
فلتر اسفنجي قابل للغسل يدوم طويلاً لتحسين الاستخدام المستمر.
إمكانية تحكم عالية وخفة في الوزن بفضل المكنسة الكهربائية PowerPro Aqua الجديدة للاستخدام السهل.
الأداء
مدى الاستفادة
الفوهات والملحقات
الاستدامة
تصفية
Performance