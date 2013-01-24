سرعة. وصول فعّال حتى إلى أصعب الأماكن

تقدّم المكنسة الكهربائية اللاسلكية الجديدة SpeedPro عملية تنظيف سريعة مع وصول فعال. فهي مزوّدة بفوهة شفط من 180 درجة لالتقاط الغبار بدقة تامة، حتى في أصعب الأماكن، أي بالقرب من الجدران والأثاث وفي الزوايا. إكتشف كلّ المميزات