كن جاهزاً

إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام! إكتشف كلّ المميزات