كن جاهزاً
إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كن جاهزاً
إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام! إكتشف كلّ المميزات
كن جاهزاً
إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كن جاهزاً
إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام! إكتشف كلّ المميزات
محرك بقوة 1500 واط يولد قوة امتصاص بقوة 300 واط كحد أقصى لنتائج تنظيف رائعة.
فوهة للسجاد يمكن استخدامها مع وظيفة الشامبو لتنظيف السجاد.
فوهة رطبة مع فرشاة للعناية بالأوساخ اللاصقة، ممسحة لتنظيف السوائل المنسكبة وأداة مسح مطاطية لترك الأرضية جافة وآمنة.
التصميم
تصفية
الفوهات والملحقات
Performance
مدى الاستفادة