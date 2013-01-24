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Triathlon

مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والرطب

FC6843/01
التصنيف الإجمالي / 5
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    Triathlon مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والرطب

    FC6843/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    كن جاهزاً

    إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Triathlon مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والرطب

    كن جاهزاً

    إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام! إكتشف كلّ المميزات

    كن جاهزاً

    إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Triathlon مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والرطب

    كن جاهزاً

    إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام! إكتشف كلّ المميزات

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      كن جاهزاً

      تنظّف بواسطة ثلاث طرق: تنظيف رطب، وجاف وبواسطة الشامبو

      • 1500 واط
      • رطب وجاف
      محرك بقوة 1500 واط يولد قوة امتصاص 300 واط كحدّ أقصى

      محرك بقوة 1500 واط يولد قوة امتصاص 300 واط كحدّ أقصى

      محرك بقوة 1500 واط يولد قوة امتصاص بقوة 300 واط كحد أقصى لنتائج تنظيف رائعة.

      تنظيف عميق للسجاد بواسطة الشامبو

      تنظيف عميق للسجاد بواسطة الشامبو

      فوهة للسجاد يمكن استخدامها مع وظيفة الشامبو لتنظيف السجاد.

      فوهة رطبة مع فرشاة، تنظف وتترك أرضية جافة وآمنة

      فوهة رطبة مع فرشاة للعناية بالأوساخ اللاصقة، ممسحة لتنظيف السوائل المنسكبة وأداة مسح مطاطية لترك الأرضية جافة وآمنة.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أرجواني توتي

      • تصفية

        قدرة تنظيف السوائل
        9  لتر
        سعة كيس الغبار
        10  لتر

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • فرشاة
        • أداة تنظيف الشقوق
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب
        فوهة إضافية
        فوهة حقن مزدوجة، ممسحة، فوهة للكنب
        فوهة عادية
        فوهة متعدّدة الاستعمالات ذات دواليب

      • Performance

        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        54  لتر/الثانية
        طاقة الإدخال (IEC)
        1300  واط
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1500  واط
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        79 (تنظيف جاف)  ديسيبل
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        300  واط
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        24  كيلو باسكال

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        9  أمتار
        وصلات الأنبوب
        زر
        نوع الأنبوب
        أنبوب من الكروم
        نوع العجلات
        بلاستيك

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