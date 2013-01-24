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مكنسة كهربائية بدون كيس

FC8734/01
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • التنظيف بجهد أقل التنظيف بجهد أقل التنظيف بجهد أقل
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    مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8734/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    التنظيف بجهد أقل

    صممت مجموعة FC8700 من Philips بدون كيس للأشخاص الذين يريدون الحصول على نتائج تنظيف شاملة بأقل جهد ممكن. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة كهربائية بدون كيس

    التنظيف بجهد أقل

    صممت مجموعة FC8700 من Philips بدون كيس للأشخاص الذين يريدون الحصول على نتائج تنظيف شاملة بأقل جهد ممكن. إكتشف كلّ المميزات

    التنظيف بجهد أقل

    صممت مجموعة FC8700 من Philips بدون كيس للأشخاص الذين يريدون الحصول على نتائج تنظيف شاملة بأقل جهد ممكن. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة كهربائية بدون كيس

    التنظيف بجهد أقل

    صممت مجموعة FC8700 من Philips بدون كيس للأشخاص الذين يريدون الحصول على نتائج تنظيف شاملة بأقل جهد ممكن. إكتشف كلّ المميزات

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      سلك طاقة طويل، لا حاجة إلى كيس

      • Tri-active
      مرشح Super Clean Air HEPA 12 مع تصفية بنسبة 99.5 بالمائة

      مرشح Super Clean Air HEPA 12 مع تصفية بنسبة 99.5 بالمائة

      يلتقط فلتر Super Clean Air HEPA 12 هذا 99,5% على الأقل من كل الطفيليات الميكروسكوبية المؤذية المسببة للحساسيات التنفسية.

      يمكنك فكّ وعاء الغبار وإفراغه بسهولة تامة

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      فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

      فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

      تقوم فوهة TriActive بتنظيف أرضيتك بثلاث طرق بحركة واحدة: 1) تشفط الفتحة الأكبر في رأس الفوهة القطع الكبيرة بسهولة. 2) تتمتع بفعالية تنظيف قصوى بفضل انسياب الهواء عبر الفوهة بأقصى حد ممكن. 3) تنظف الفرشاتان الثنائيتان الجوانب الغبار والأوساخ بشكل جيد بجانب الأثاث والجدران.

      محرك 1800 واط يولد طاقة امتصاص بقدرة 300 واط

      محرك 1800 واط يولد طاقة امتصاص بقدرة 300 واط

      هواء إعصاري مطور لطاقة امتصاص تدوم طويلاً

      هواء إعصاري مطور لطاقة امتصاص تدوم طويلاً

      المواصفات التقنية

      • تصميم

        اللون
        أحمر داكن

      • مدى الاستفادة

        طول سلك الطاقة
        8 m
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        نوع العجلات
        مطاط
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي مطلي بالمعدن مؤلف من قطعتين
        وصلات الأنبوب
        زر
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        دائرة العمل نصف القطرية
        10 m

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        فوهة TriActive
        مخزن الملحقات
        على المسكة اليدويّة
        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        2 لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح Super Clean Air HEPA 12

      • Performance

        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1800 W
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        29 kPa
        طاقة الإدخال (IEC)
        1600 W
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        79 ديسيبل
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        36 لتر/الثانية
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        300 W

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