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مكنسة كهربائية بدون كيس

FC8738/01
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • التنظيف بجهد أقل التنظيف بجهد أقل التنظيف بجهد أقل
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    مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8738/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    التنظيف بجهد أقل

    صممت مجموعة FC8700 من Philips بدون كيس للأشخاص الذين يريدون الحصول على نتائج تنظيف شاملة بأقل جهد ممكن. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة كهربائية بدون كيس

    التنظيف بجهد أقل

    صممت مجموعة FC8700 من Philips بدون كيس للأشخاص الذين يريدون الحصول على نتائج تنظيف شاملة بأقل جهد ممكن. إكتشف كلّ المميزات

    التنظيف بجهد أقل

    صممت مجموعة FC8700 من Philips بدون كيس للأشخاص الذين يريدون الحصول على نتائج تنظيف شاملة بأقل جهد ممكن. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة كهربائية بدون كيس

    التنظيف بجهد أقل

    صممت مجموعة FC8700 من Philips بدون كيس للأشخاص الذين يريدون الحصول على نتائج تنظيف شاملة بأقل جهد ممكن. إكتشف كلّ المميزات

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      سلك طاقة طويل، لا حاجة إلى كيس

      • الاهتمام بالحيوانات
      مرشح Super Clean Air HEPA 12 مع تصفية بنسبة 99.5 بالمائة

      مرشح Super Clean Air HEPA 12 مع تصفية بنسبة 99.5 بالمائة

      يلتقط فلتر Super Clean Air HEPA 12 هذا 99,5% على الأقل من كل الطفيليات الميكروسكوبية المؤذية المسببة للحساسيات التنفسية.

      يمكنك فكّ وعاء الغبار وإفراغه بسهولة تامة

      يمكنك فكّ وعاء الغبار وإفراغه بسهولة تامة

      يأتي مصحوباً بوعاء الغبار شفاف تماماً يسمح لك بإلقاء نظرة مباشرة على الغبار الذي أزيل عن الأرض، فيسهّل عليك إيجاد أغراض قيّمة تم شفطها عن غير قصد.

      فوهة الفرشاة الفائقة السرعة تزيل 25% من الشعر والغبار

      فوهة الفرشاة الفائقة السرعة تزيل 25% من الشعر والغبار

      تتيح لك فوهة الفرشاة الفائقة السرعة تنظيفًا عميقًا للسجاد وإزالة الشعر والمواد المخفوقة بشكل سيرع عن السجاد. تزيل الفرشاة الدوّارة جزيئات الغبار الصغيرة والشعر بفعالية، مما يمنحك أداء تنظيف أفضل بنسبة 25% على السجاد. كما تمنع عجلات الفوهة حدوث تلف في حال الاستخدام على الأرضيات الصلبة.

      فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

      فوهة TriActive بحركة فريدة 3 في 1

      تقوم فوهة TriActive بتنظيف أرضيتك بثلاث طرق بحركة واحدة: 1) تشفط الفتحة الأكبر في رأس الفوهة القطع الكبيرة بسهولة. 2) تتمتع بفعالية تنظيف قصوى بفضل انسياب الهواء عبر الفوهة بأقصى حد ممكن. 3) تنظف الفرشاتان الثنائيتان الجوانب الغبار والأوساخ بشكل جيد بجانب الأثاث والجدران.

      محرك 1800 واط يولد طاقة امتصاص بقدرة 300 واط

      محرك 1800 واط يولد طاقة امتصاص بقدرة 300 واط

      المواصفات التقنية

      • مدى الاستفادة

        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        طول سلك الطاقة
        8 m
        وصلات الأنبوب
        زر
        نوع العجلات
        مطاط
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي مطلي بالمعدن مؤلف من قطعتين
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        دائرة العمل نصف القطرية
        10 m

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        فوهة TriActive
        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        مخزن الملحقات
        على المسكة اليدويّة
        فوهة إضافية
        Turbo brush

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        2 لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح Super Clean Air HEPA 12

      • Performance

        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1800 W
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        29 kPa
        طاقة الإدخال (IEC)
        1600 W
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        79 ديسيبل
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        36 لتر/الثانية
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        300 W

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